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Xây dựng hệ thống tòa án nhân dân hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Thứ Ba, 12:07, 28/07/2026
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VOV.VN - Sáng 28/7, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ nửa đầu năm và các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

Nửa đầu năm, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức trong toàn Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo xử lý những vướng mắc trong thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham những, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt là vụ án Vạn Thịnh Phát với 1.120 mã tài sản phải thi hành án để thu hồi tài sản. Ban Thường vụ Đảng ủy đã báo cáo Ban Chỉ đạo và bước đầu phân loại theo tình trạng pháp lý để xử lý, góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế.

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Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao báo cáo tại Hội nghị

Riêng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết: "Đã rà soát và kiến nghị giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật vướng mắc, chồng chéo thuộc lĩnh vực phụ trách của Tòa án nhân dân tối cao. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận của Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bàn quy phạm pháp luật và đã hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng tiến độ đề ra. Cụ thể đã xây dựng và trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 04 luật, 01 nghị quyết của Quốc hội, 04 Pháp lệnh và 06 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã trình Ban Bí thư thông qua đề án thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM".

Triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai hệ thống phòng xét xử trực tuyến với quy mô rộng cùng với các nền tảng số phục vụ quản trị Tòa án gồm phần mềm quản lý án, quản lý văn bản, quản lý cán bộ, hội nghị trực tuyến, phòng họp không giấy.

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Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị

Dịch vụ tư pháp công trực tuyến tiếp tục được hoàn thiện với các tiện ích: nộp đơn, cấp sao, tống đạt, nộp tạm ứng án phí, xây dựng Cổng dịch vụ tư pháp công ngành tòa án. Hai nhiệm vụ lớn đặt ra hiện nay đó là tập trung xây dựng Tòa án điện tử và thực hiện số hóa toàn bộ bản án, quyết định từ 1975 đến nay, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia và tạo nền tảng cho tố tụng điện tử liên thông.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả mà ngành tòa án đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của ngành và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú giao nhiệm vụ cụ thể: "Hoàn thiện được thể chế pháp luật chất lượng cao thì trong thực thi pháp luận chúng ta có lợi. Tôi đề nghị với Đảng quỷ, Tòa án nhân dân, tôi cao chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết 66, Nghị quyếY 57 và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Xây dựng hệ thống tòa án nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nghị quyết 57 cũng là một cái các đồng chí cũng đã làm được bước đầu khá tốt rồi nhưng phải tiếp tục làm tốt hơn. Tôi nói một cái đơn giản làm sao quý 3 này Đảng ủy tòa án đánh giá được cán bộ mà gắn với cái quản lý công việc". 

Hoàng Ân/VOV
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