Tích hợp các chương trình MTQG thực chất, không cơ học, không cộng dồn

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần lồng ghép các nội dung trùng lắp, nếu thấy việc không hợp lý phải mạnh dạn đề xuất điều chỉnh.

"Chương trình mục tiêu quốc gia mới phải tích hợp trên cơ sở làm rõ mục tiêu của từng nội dung: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, dân tộc thiểu số, văn hóa, giáo dục, y tế... phải được tích hợp các mục tiêu. Nội dung nào lồng ghép, nội dung nào phải chi tiết ra, vì có những nội dung trùng lắp là phải lồng ghép. Phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo là không trùng lặp, không dàn trải. Không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực và phải quyết tâm phấn đấu là giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao trong năm 2026, trong đó bao gồm 17.000 tỷ của ba chương trình giai đoạn 2021-2025 kéo dài sang năm 2026", Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Việc yêu cầu nghiên cứu tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia một cách "thực chất, không cơ học, không cộng dồn" là một bước đi mang tính đột phá. Bởi tình trạng chồng chéo, dàn trải giữa các cấu phần như thời gian qua làm giảm hiệu năng của nguồn lực. Bằng cách yêu cầu lồng ghép các nội dung trùng lặp và mạnh dạn loại bỏ những điều bất hợp lý, người đứng đầu Chính phủ đang hướng tới một mô hình quản trị tinh gọn, tối ưu và hướng đích.

Sự kết hợp giữa việc phân bổ nguồn lực "đúng mục tiêu, đúng đối tượng, trọng tâm, trọng điểm" với mục tiêu áp lực "giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương trong năm 2026" thể hiện rõ tinh thần hành động và là thước đo năng lực, trách nhiệm và đạo đức công vụ của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Đây chính là lời giải thực tế cho bài toán chống thất thoát, lãng phí - biến các mục tiêu vĩ mô trên giấy tờ thành những giá trị an sinh xã hội thực chất mà người dân được thụ hưởng.