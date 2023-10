Tiềm năng hợp tác rộng mở giữa thành phố Hà Nội và Australia

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội làm việc với bà Katie Knight, Tổng Vụ trưởng cơ quan đầu tư Bang New South Wales. Nguồn VOV

Trong chuyến đi, đoàn đã tìm hiểu nhiều cơ hội nhằm thúc đẩy hợp tác của Hà Nội với các đối tác của Australia trong lĩnh vực đầu tư thương mại, giáo dục, văn hóa và công nghệ.

Trong ngày hoạt động đầu tiên tại Australia (11/10), đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với bà Katie Knight, Tổng Vụ trưởng cơ quan đầu tư Bang New South Wales, Bộ Đầu tư Thương mại và Doanh nghiệp Australia cùng một số lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Bang New South Wales. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Australia.

Trao đổi với lãnh đạo Chính quyền bang New South Wales, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng được đến thăm bang New South Wales - trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ của Australia, một đô thị phát triển với nhiều thế mạnh về giáo dục, du lịch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và văn hóa, nghệ thuật. Ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ, Hà Nội đang trong quá trình đổi mới mạnh mẽ và muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với bang New South Wales.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội gặp Robert Kok - Phó Thị trưởng thành phố Sydney. Nguồn VOV

Bà Katie Knight cho biết trong bối cảnh Chính phủ Australia vừa công bố Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á từ nay đến năm 2040 bang New South Wales và thủ đô Hà Nội có nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian gian tới. Việc bang New South Wales đã mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam cho thấy bang đang hướng đến hợp tác với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam nói chung, trong đó có chính quyền và doanh nghiệp tại Hà Nội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường chuyến thăm của các doanh nghiệp hai bên và gia tăng sự kết nối giữ các nhà đầu tư, các trường đại học của bang New South Wales với Hà Nội để tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác mới, đặc biệt thúc đẩy các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, mở các khóa đào tạo ngắn hạn cho các cán bộ quản lý và giáo viên của Hà Nội tại Australia; phối hợp tổ chức các hội thảo về giáo dục, các cuộc thi tìm hiểu về giáo dục, văn hóa Australia bằng tiếng Anh trên địa bàn thành phố Hà Nội; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Australia tại Hà Nội trong quá trình thành lập và triển khai các hoạt động giáo dục, hỗ trợ các trường học Hà Nội xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác với các đối tác Australia như chương trình tiếng Anh của bang New South Wales. Đồng thời hai bên khẳng định, đẩy mạnh hợp tác về giáo dục là nền tảng bền vững cho hợp tác phát triển giữa hai địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cắt băng khai mạc gian hàng của thành phố Hà Nội tại triển lãm Home Show. Nguồn VOV

Trong thời gian làm việc tại Australia đoàn công tác của thành phố Hà Nội cũng đã làm việc với Hội đồng thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia. Tiếp và làm việc với đoàn về phía Hội đồng thành phố Sydney có ông Robert Kok - Phó Thị trưởng thành phố Sydney và các cộng sự. Tại buổi làm việc, Phó Thị trưởng thành phố Sydney cho biết hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về diện tích và quy mô dân số nên có thể chia sẻ cho nhau nhiều kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Phong ấn tượng trước những dự án mà thành phố Sydney đã làm được và mong muốn thành phố Sydney cử các đoàn chuyên gia sang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với thành phố Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển thành phố sáng tạo và tổ chức các Lễ hội lớn nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Giáo dục, đào tạo là một trọng tâm của đoàn trong thời gian làm việc tại Australia. Tại thành phố Sydney, đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Macquarie và Google Australia và sẽ đến thăm Trường Đại học RMIT, Trường dạy nghề Chisholm tại thành phố Melbourne. Trong các buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ về định hướng phát triển hệ thống giáo dục Thủ đô trong đó tập trung vào chuyển đổi số và tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế. Đoàn công tác của Hà Nội đề nghị các đối tác nghiên cứu và đề xuất khả năng hợp tác cụ thể trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phố, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo giữa các trường đại học của hai địa phương.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội làm việc với Google Australia. Nguồn VOV

Trong ngày 13/10, ông Nguyễn Văn Phong và đoàn công tác của Hà Nội đã đến tham quan và cắt băng khai mạc Khu gian hàng Hà Nội tại Triển lãm Home Show 2023 và giao dịch thương mại tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế Sydney. Tại đây, đoàn cũng tham dự Hội nghị kết nối giao thương với doanh nghiệp Australia do Sở Công thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức, qua đó thúc đẩy cơ hội hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, kết nối thị trường xuất nhập nhẩu giữa Hà Nội với các doanh nghiệp quốc tế.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Australia, Đoàn công tác đã đến thăm làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Tại các buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô và những lĩnh vực Hà Nội đang kêu gọi hợp tác và đầu tư tại Australia. Ông Nguyễn Văn Phong cho biết thời gian tới, thành phố Hà Nội mong muốn Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội và Canberra, cũng như giữa các địa phương của Australia; hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội và thúc đẩy hợp tác giáo dục – đào tạo giữa Hà Nội và Australia.

Ông Nguyễn Tất Thành - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia và ông Nguyễn Đăng Thắng – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney đều đánh giá cao mục đích, ý nghĩa chuyến công tác của Đoàn công tác của thành phố Hà Nội, thông tin với đoàn về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Hà Nội với các địa phương của Australia, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo nghề và du lịch.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội làm việc với Đại học Macquarie. Nguồn VOV

Đại sứ Nguyễn Tất Thành và Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cam kết tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội với thành phố Sydney, bang New South Wales cũng như giữa các địa phương của Australia, phối hợp và hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội và thúc đẩy hợp tác giáo dục – đào tạo giữa Hà Nội và Australia, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo giữa các địa phương trong thời gian tới.

Trong chuyến thăm, làm việc tại Australia của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã nhận được sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo Hội đồng, Chính quyền các Thành phố và Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, mở ra nhiều triển vọng mới cho sự phát triển của Thủ đô trong tương lai.