Công an tỉnh An Giang kiện toàn tổ chức bộ máy

Chiều 30/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Công an các đơn vị, địa phương theo Đề án số 19/ĐA- BCA và Phương án số 01/PA-BCA, ngày 10/7/2023 của Bộ Công an.

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bố trí lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

Cụ thể, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đồng thời điều chỉnh tên gọi là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng Cảnh sát giao thông giao đông đường bộ, điều chỉnh tên gọi là Phòng Cảnh sát giao thông; sáp nhập 2 Phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố: sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp, điều chỉnh tên gọi Đội Tham mưu.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã công bố các quyết định giải thể và các quyết định thành lập các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy lần này là tiếp tục bố trí, điều chỉnh lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, xây dựng Công an xã chính quy; tập trung đầu tư hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ngay sau khi sáp nhập các đơn vị, địa phương sẽ khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.