Khánh Hòa tăng cường giám sát, đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Thứ Bảy, 18:32, 21/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước liên tục tăng và neo ở mức cao, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung không bị gián đoạn.

Những ngày qua, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối lớn để nắm tình hình nguồn hàng, yêu cầu bảo đảm cung ứng liên tục cho hệ thống bán lẻ.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu, đặc biệt ở khu vực miền núi, nông thôn và ven biển – nơi dễ phát sinh nguy cơ thiếu hàng cục bộ. Qua giám sát, hầu hết các cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bình thường; chỉ ghi nhận một số điểm gián đoạn trong thời gian ngắn và đã được khắc phục kịp thời.

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nơi dự trữ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho Miền Trung.

Tại xã miền núi Khánh Vĩnh, nguồn cung xăng dầu vẫn được bảo đảm. Các cơ sở kinh doanh đồng thời tuyên truyền người dân mua xăng dầu đúng nhu cầu sử dụng, tránh tích trữ gây mất an toàn. 

Ông Phạm Bá Thu, cửa hàng xăng dầu Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa nói: “ Ở đây, khách hàng sử dụng xăng, dầu vừa đủ nhu cầu, thường từ 200.000 - 300.000 đồng là đủ chạy. Chúng tôi phục vụ đúng giờ mở cửa, đóng cửa theo quy định, không sai lệch. Sức mua vẫn bình thường, không ồn ào như nơi khác, cũng không có tình trạng người dân tập trung mua nhiều, chen lấn. Nguồn cung tại đây luôn đảm bảo để phục vụ bà con".

Việc mua, bán xăng dầu tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa diễn ra ổn định.

Trên địa bàn Khánh Hòa hiện có khoảng 20 thương nhân đầu mối và gần 300 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tạo mạng lưới phân phối tương đối ổn định. Đáng chú ý, kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, đặt tại phường Đông Ninh Hòa, với hệ thống kho - cảng hiện đại và năng lực dự trữ lớn, đang góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Quy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, việc giữ ổn định nguồn cung là ưu tiên hàng đầu. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu để tránh rủi ro cháy nổ.

“Doanh nghiệp đầu mối đang cố gắng bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối. Các cửa hàng cung cấp cho người dân để bảo đảm sản xuất. Chúng tôi khuyến cáo người dân mua xăng dầu phục vụ nhu cầu thiết yếu, không tích trữ trong nhà vì nguy cơ cháy nổ cao”, ông Quy cho biết thêm.

Quỹ bình giá ổn xăng dầu còn bao nhiêu tiền?

VOV.VN - Đến cuối quý IV/2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu ghi nhận số dư hơn 5.600 tỷ đồng, trong khi không phát sinh trích lập hay chi sử dụng trong suốt kỳ. Nguồn quỹ chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp đầu mối lớn, song vẫn có một số đơn vị ghi nhận số dư âm.

 

Đắk Lắk đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh chiến sự leo thang
VOV.VN - Tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu xảy ra đúng vào thời điểm Tây Nguyên bước vào cao điểm mùa tưới, khiến việc đảm bảo nhiên liệu cho các vùng nông nghiệp rộng lớn trở thành mối quan tâm cấp thiết.

VOV.VN - Sáng nay 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu. 

VOV.VN - Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (hay còn gọi là dự án cầu đường sắt Đuống) thời gian qua đã gặp nhiều trở ngại, khiến tiến độ thi công bị ảnh hưởng đáng kể do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

