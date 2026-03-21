Khánh Hòa tăng cường giám sát, đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Những ngày qua, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối lớn để nắm tình hình nguồn hàng, yêu cầu bảo đảm cung ứng liên tục cho hệ thống bán lẻ.

Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra tại các cửa hàng xăng dầu, đặc biệt ở khu vực miền núi, nông thôn và ven biển – nơi dễ phát sinh nguy cơ thiếu hàng cục bộ. Qua giám sát, hầu hết các cửa hàng vẫn duy trì hoạt động bình thường; chỉ ghi nhận một số điểm gián đoạn trong thời gian ngắn và đã được khắc phục kịp thời.

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nơi dự trữ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho Miền Trung.

Tại xã miền núi Khánh Vĩnh, nguồn cung xăng dầu vẫn được bảo đảm. Các cơ sở kinh doanh đồng thời tuyên truyền người dân mua xăng dầu đúng nhu cầu sử dụng, tránh tích trữ gây mất an toàn.

Ông Phạm Bá Thu, cửa hàng xăng dầu Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa nói: “ Ở đây, khách hàng sử dụng xăng, dầu vừa đủ nhu cầu, thường từ 200.000 - 300.000 đồng là đủ chạy. Chúng tôi phục vụ đúng giờ mở cửa, đóng cửa theo quy định, không sai lệch. Sức mua vẫn bình thường, không ồn ào như nơi khác, cũng không có tình trạng người dân tập trung mua nhiều, chen lấn. Nguồn cung tại đây luôn đảm bảo để phục vụ bà con".

Việc mua, bán xăng dầu tại các địa phương của tỉnh Khánh Hòa diễn ra ổn định.

Trên địa bàn Khánh Hòa hiện có khoảng 20 thương nhân đầu mối và gần 300 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, tạo mạng lưới phân phối tương đối ổn định. Đáng chú ý, kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, đặt tại phường Đông Ninh Hòa, với hệ thống kho - cảng hiện đại và năng lực dự trữ lớn, đang góp phần quan trọng bảo đảm nguồn cung cho địa phương và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Quy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, việc giữ ổn định nguồn cung là ưu tiên hàng đầu. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu để tránh rủi ro cháy nổ.

“Doanh nghiệp đầu mối đang cố gắng bảo đảm nguồn cung cho hệ thống phân phối. Các cửa hàng cung cấp cho người dân để bảo đảm sản xuất. Chúng tôi khuyến cáo người dân mua xăng dầu phục vụ nhu cầu thiết yếu, không tích trữ trong nhà vì nguy cơ cháy nổ cao”, ông Quy cho biết thêm.