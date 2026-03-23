Tọa đàm giá trị tư tưởng “Chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Tọa đàm được tổ chức tại xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ), quê hương của nhà yêu nước Phan Châu Trinh nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp của ông, đồng thời nhìn nhận một cách khoa học tư tưởng “Chi bằng học” và gợi mở định hướng phát triển giáo dục, khoa học, con người Đà Nẵng trong thời gian tới.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, một quốc gia muốn phát triển bền vững phải chiếm lĩnh được khoa học - công nghệ, điều đó bắt đầu từ việc học, từ giáo dục bài bản đến tinh thần tự học suốt đời. “Chi bằng học” không chỉ là tư tưởng khai sáng mà còn là nền tảng định hướng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và thúc đẩy đổi mới trong bối cảnh hội nhập.

“Đây là chủ đề nhằm tạo ra những giá trị lớn để nghiên cứu, định hình và bổ sung cho quá trình lãnh đạo của TP Đà Nẵng; đặc biệt là tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp mới, nhiệm vụ mới”, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

24 tham luận tại tọa đàm tập trung làm rõ 3 nội dung chính: nguồn gốc và giá trị tư tưởng “Chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh; mối liên hệ với tư tưởng dân trí, dân chủ và sức sống của tư tưởng này trong kỷ nguyên mới. Các tham luận đều xoay quanh 2 khía cạnh: làm rõ dấu ấn “Chi bằng học” trong phong trào Duy Tân đất Quảng đầu thế kỷ XX, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng này trong hành trình phát triển hiện nay.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung Tiến, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử tại Huế, trình bày tham luận: Xuất xứ, dấu ấn và những giá trị bền vững đến hiện tại của quan niệm “Bất như học/Chi bằng học” của Phan Châu Trinh qua các ấn bản thời thuộc địa”.

Ông Nguyễn Quang Trung Tiến cho rằng, việc đề cao tinh thần “Chi bằng học” chính là con đường căn bản để mở mang trí tuệ, từ đó giải quyết những vấn đề lớn của dân tộc, từ chống đói nghèo, lạc hậu đến bảo vệ độc lập, chủ quyền: “Cho đến hiện nay, giáo dục vẫn luôn là quốc sách, không chỉ là quốc sách thông thường mà là quốc sách hàng đầu của Nhà nước Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó cho thấy một sợi chỉ xuyên suốt, giá trị mang tính bền vững đến hiện tại và đương nhiên, sẽ vĩnh cửu cùng sự trường tồn của quốc gia, dân tộc”.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải) tham dự tọa đàm

Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đề xuất TP Đà Nẵng cần có những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát huy tiềm năng con người, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hơn 1.500 tài liệu về nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Các tham luận tập trung phân tích sâu sắc bối cảnh ra đời, nội hàm và giá trị cốt lõi của tư tưởng “Chi bằng học”, khẳng định đây là tư tưởng tiến bộ, đề cao dân trí, dân quyền, dân sinh. Đồng thời làm rõ vai trò của tư tưởng này trong việc khơi dậy phong trào Duy Tân, góp phần hình thành truyền thống hiếu học, trọng tri thức của người xứ Quảng.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh, xã Tây Hồ, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã dâng hương tưởng niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh./.