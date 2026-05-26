Toàn dân chống lãng phí năm 2026: “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”

Thứ Ba, 10:04, 26/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 924/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”.

Theo Quyết định, Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc vào ngày 31/5 nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa của công tác tiết kiệm, chống lãng phí; tạo chuyển biến trong hành động của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội.

Chủ đề của Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 là “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”.

Các hoạt động hưởng ứng tập trung tuyên truyền về vai trò của văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan, nhất là việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương sẽ phát động phong trào, cuộc thi nhằm tiếp nhận, lan tỏa các sáng kiến, giải pháp tiết kiệm năng lượng; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng với hình thức đa dạng, phong phú; kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trên các kênh truyền thông chính thức và nền tảng mạng xã hội.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triến khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026. 

Bộ Công Thương chủ trì triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí đối với nội dung tiết kiệm năng lượng. 

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tích cực tham gia hưởng ứng tuyên truyền tới người sử dụng dịch vụ viễn thông qua hình thức nhắn tin với thông điệp: Chủ đề Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 là “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”.

Đề nghị toàn dân hưởng ứng vì một tương lai thịnh vượng, một lối sống xanh, tích cực. Thời gian tuyên truyền vào ngày 31/5/2026 (Chủ nhật). Tiêu đề tin nhắn: “CHINH PHU”.

PV/VOV.VN
Tag: chống lãng phí Ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí 2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng Tiết kiệm năng lượng
Tiết kiệm tiền tỷ nhờ "đánh thức" những trụ sở dôi dư
EVNGENCO3 “sống xanh”, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026 do Bộ Công Thương phát động, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, công nhân viên.

Thủ tướng ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

