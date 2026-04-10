Ngưng hoạt động đơn vị cung cấp suất ăn vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP.HCM

Thứ Sáu, 17:36, 10/04/2026
VOV.VN - Cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, trong bối cảnh ghi nhận 148 học sinh nghi ngộ độc, nhiều mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngày 10/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, trường có ký hợp đồng cung cấp suất ăn với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Suất ăn được chế biến tại cơ sở này, sau đó vận chuyển đến trường.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây (ảnh website trường)

Ngày 7/4, khoảng 740 học sinh đã sử dụng bữa trưa và bữa xế tại trường. Thực đơn gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận và bánh flan.

Trong các ngày 8 và 9/4, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói. Hàng loạt trường hợp đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Theo cập nhật từ Sở Y tế TP.HCM, đến sáng 10/4, tổng cộng 148 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 46 trường hợp điều trị nội trú, còn lại theo dõi ngoại trú. Hiện tình trạng các bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận ca nặng.

Trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Các em được tiếp nhận tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, trong 10 mẫu phân được lấy có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân, đang tiếp tục lấy mẫu, phân tích và định type vi khuẩn.

Trẻ được theo dõi tại Bệnh viện Bình Thạnh (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, các mẫu lưu thực phẩm đã được gửi kiểm nghiệm. Đồng thời, ngành y tế cũng lấy mẫu bệnh phẩm để đối chiếu, phục vụ điều tra dịch tễ.

Hiện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, làm rõ nguồn lây và nguyên nhân vụ việc, đảm bảo xử lý theo đúng quy định.

Kim Dung-CTV Nguyễn Tuyết/VOV-TP. HCM
148 học sinh tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện Salmonella
148 học sinh tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện Salmonella

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến sáng 10/4, đã ghi nhận 148 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm.

Nắng nóng kéo dài, cẩn trọng với nguy cơ ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Bác sĩ cảnh báo thời tiết nắng nóng khiến vi khuẩn trong thực phẩm phát triển nhanh nếu bảo quản sai cách, người dân cần thận trọng khi chọn và sử dụng thức ăn.

Tạm dừng ăn bán trú tại trường học ở TP.HCM nghi do ngộ độc

VOV.VN - Trường Tiểu học Bình Quới Tây ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú sau sự việc hàng chục học sinh nghi ngộ độc thực phẩm.

