Tổng Bí thư chỉ đạo 8 nhiệm vụ trọng tâm định hình tương lai Thể thao Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng với tầm nhìn chiến lược và tư duy vượt thời đại, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sớm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thể dục thể thao trong sự nghiệp cách mạng.

Ngày 27/3/1946, Người thay mặt Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục và ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”; “Tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người yêu nước”; và Người cũng khẳng định “Dân cường thì Quốc thịnh”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, ngành thể dục, thể thao đã mang trong tim lời dậy của Bác Hồ vĩ đại để thực hiện một “đường chạy bền 80 năm về niềm tin và khát vọng” với nhiều cung đường cảm xúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành TDTT Việt Nam (ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và toàn thể người lao động trong ngành thể dục thể thao các thời kỳ. Tổng Bí thư biểu dương, trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành thể dục thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước trên ba phương diện lớn.

"Thể dục, thể thao đã góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tinh thần và chất lượng sống của nhân dân. Hàng chục triệu người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao hằng ngày với tinh thần “khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nếp sống vận động, rèn luyện thân thể, thi đấu, giao lưu, nâng cao sức khỏe đã trở thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa cộng đồng. Thể thao thành tích cao đã từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Những tấm huy chương, những kỷ lục, những lần quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế không chỉ là thành tích chuyên môn. Đó là kết quả của ý chí, nghị lực, tài năng, là niềm tự hào dân tộc, là hình ảnh đẹp của Việt Nam năng động, bền bỉ, kỷ luật, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Thể dục, thể thao đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu, hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam (ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, tầm vóc con người, sức khỏe cộng đồng, năng lực cạnh tranh quốc gia và chất lượng sống của nhân dân. Do vậy, chúng ta phải có cách nhìn tổng quát hơn về vị trí, vai trò của thể dục thể thao. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngành thể dục thể thao, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội cần tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải khẩn trương hoàn thiện thể chế phát triển thể dục thể thao theo hướng hiện đại, đồng bộ, mở đường cho phát triển lâu dài. Thứ hai, phải phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng, để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia rèn luyện. Đây phải là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài của ngành thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

Cục TDTT Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Lễ kỷ niệm (ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thứ ba, phải nâng tầm giáo dục thể chất và thể thao học đường, coi đây là gốc rễ của chiến lược phát triển con người Việt Nam. Thứ tư, phải đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát triển thể thao truyền thống dân tộc và các hình thức vận động gắn với văn hóa cộng đồng. Thứ năm, phải phát triển thể thao thành tích cao theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, trung thực và bền vững. Thứ sáu, phải mở rộng khái niệm thể thao theo hướng toàn diện hơn, bao gồm cả vận động thể chất và vận động trí óc. Thứ bảy, phải đẩy mạnh xã hội hóa có định hướng, có chuẩn mực trách nhiệm đối với thể dục thể thao. Thứ tám, phải mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế thể thao Việt Nam và học hỏi những kinh nghiệm tiến bộ của thế giới.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành thể dục, thể thao trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng ngành thể dục, thể thao nhiều danh hiệu cao quý, như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập; hàng trăm đơn vị, hàng ngàn cán bộ ngành thể dục, thể thao đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Tại buổi lễ, Cục TDTT Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - đó là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong hành trình 80 năm nỗ lực, xây dựng và trưởng thành của ngành thể thao Việt Nam.