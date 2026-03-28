Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao

Thứ Bảy, 11:27, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/3, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự sự kiện.

Trong loạt sự kiện chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao (27/3/1946 - 27/3/2026), Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Lễ kỷ niệm long trọng vào sáng ngày 28/3/2026. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. 

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các lãnh đạo Bộ VHTTDL. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong 80 năm qua, ngành Thể dục, Thể thao Việt Nam đã có những đóng góp rất quan trọng cho đất nước. Những kết quả đó là công sức của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành thể dục thể thao; là trí tuệ của các nhà quản lý, nhà khoa học; là sự hy sinh thầm lặng của các huấn luyện viên; là mồ hôi, nước mắt, thậm chí là những chấn thương, thiệt thòi riêng tư của các vận động viên; là sự đồng hành của gia đình, của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những cống hiến to lớn đó.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam. 

Trong buổi lễ hôm nay, Cục Thể dục, Thể thao Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - đó là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong hành trình 80 năm nỗ lực, xây dựng và trưởng thành của ngành thể thao Việt Nam.

Ngày 27/3 gắn liền với lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946 - văn kiện ngắn gọn nhưng hàm chứa tư tưởng lớn về xây dựng một dân tộc khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. 80 năm qua, thể thao Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những dấu mốc quan trọng. Trong bối cảnh nào, thể thao vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên để khẳng định sức mạnh thể chất con người, sức mạnh dân tộc Việt Nam.

VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh đại diện các VĐV thể thao Việt Nam phát biểu tại sự kiện. 

Đỉnh cao của thể thao thành tích cao Việt Nam trong 80 năm qua là tấm HCV Olympic 2016 của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Thành tích đó chứng tỏ VĐV Việt Nam có khả năng vươn tới những đỉnh cao của thể thao châu lục và thế giới.

Trần Tiến/VOV.VN
Tin liên quan

Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam

VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.

Thái Nguyên hướng tới trở thành trung tâm thể thao khu vực

VOV.VN - Hướng tới đưa thể thao trở thành động lực phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vị thế địa phương là mục tiêu được tỉnh Thái Nguyên đặt ra tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026). 

Hà Nội kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

VOV.VN - Sáng 25/3, tại hội trường Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

