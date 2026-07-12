Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến “nguy” thành “cơ” khi có thể; đồng thời, khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

“An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe doạ, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ; với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.