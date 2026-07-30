Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

Chiều nay (30/07) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương lần này không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ và sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới.

Theo đó, mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến các công việc đang thực hiện.

Do đó, Ban Chỉ đạo Trung ương cũng phải khẩn trương hướng dẫn, thống nhất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, đủ năng lực để tham mưu, đôn đốc điều phối thực hiện và hình thành được cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương tới địa phương rõ đầu mối, rõ trách nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị phải có kết quả cụ thể, mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần phải giải quyết, có sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, phải tạo được sự chuyển biến căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, từ lao động dùng sức sang lao động trí tuệ, bởi chúng ta không thể phát triển nhanh và bền vững nếu vẫn chủ yếu dựa vào lao động đơn giản, gia công, lắp ráp hay khai thác các lợi thế sẵn có.

"Tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể: Chúng ta đang làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị mới cho xã hội. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình; phải xây dựng được một xã hội học tập, xã hội sáng tạo, một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đề cập về một số việc cần làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau cuộc họp này khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 57 sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo được giao chỉ đạo rà soát, sắp xếp cơ quan thường trực của bộ máy giúp việc theo thẩm quyền được giao, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không tạo thêm tầng nấc trung gian, không làm phức tạp cơ chế phối hợp. Cần xác định rõ chức năng, định hướng phối hợp kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, khó liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh.

Trước đó, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn Ban Chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị chỉ định đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển hoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi.

Các Phó Trưởng Ban gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.

Chuyển tư duy "đào tạo nhân lực" sang "xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân lực" VOV.VN - Việt Nam không chỉ cần nhiều lao động hơn mà cần nhiều lao động có kỹ năng cao hơn, có khả năng thích ứng với công nghệ mới và tham gia vào những công đoạn tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn. Muốn vậy cần phải chuyển từ tư duy "đào tạo nhân lực" sang tư duy "xây dựng hệ sinh thái phát triển nhân lực".