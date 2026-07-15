Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, kể từ khi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được ban hành, Bộ đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 10 luật, trình Chính phủ ban hành 33 nghị định, 1 nghị quyết; đồng thời đang tiếp tục hoàn thiện thêm nhiều quyết định và thông tư hướng dẫn. Đây là khối lượng công việc rất lớn, chưa từng có trong lịch sử của Bộ trong một khoảng thời gian ngắn.

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho rằng, việc ban hành các luật, nghị định và thông tư mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn hiện nay là làm thế nào để các quy định được hiểu đúng, áp dụng thống nhất và triển khai hiệu quả ở các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì vậy, Hội nghị được tổ chức nhằm chia sẻ những điểm mới trong hệ thống chính sách, đồng thời cùng các cơ quan, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

"10 luật, các nghị định, quyết định, thông tư đã ban hành, về cơ bản Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy rằng là thể chế về cơ bản đã hoàn thiện, sắp tới sẽ tiếp tục sửa. Tuy nhiên, vấn đề ở đây nằm ở trong khâu tổ chức thực hiện và nằm ở con người. Do đó, Bộ khoa học công nghệ muốn cùng với các bộ, ngành, địa phương bước qua một cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn thực thi và thực thi quyết liệt, thực thi đến cùng và thực thi để tạo ra được các sản phẩm cuối cùng", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nói.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 4 chuyên đề lớn gồm: thể chế cho công nghệ chiến lược; cơ chế đầu tư, mua sắm và thử nghiệm trong chuyển đổi số; đổi mới vai trò của các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tháo gỡ vướng mắc trong lập, phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách cho khoa học và công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ không chỉ đóng vai trò cơ quan tham mưu chính sách mà còn đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học và doanh nghiệp trong quá trình đưa các cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn, góp phần tạo động lực cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nêu rõ, Đảng và Nhà nước đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nhấn mạnh quyết tâm ưu tiên nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng cho biết, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, Chính phủ vẫn bố trí khoảng 103.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước, cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 18.000 tỷ đồng chưa thể phân bổ do thiếu các nhiệm vụ, đề án cụ thể- điều đó cho thấy phải chủ động xây dựng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện hiệu quả để đưa nguồn lực vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị, cần thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển. Hiệu quả của lĩnh vực này cần được đo bằng năng lực làm chủ công nghệ, số lượng sản phẩm được thương mại hóa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được hình thành và mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Nhà nước tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Các nhà khoa học cần phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Các viện nghiên cứu, trường Đại học đẩy mạnh nghiên cứu gắn với thực tiễn, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. Cộng đồng doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

"Sau hội nghị này, mỗi ngành, địa phương cần có thêm một kế hoạch hành động cụ thể, mỗi nhà khoa học có thêm những công trình gắn với thực tiễn, mỗi doanh nghiệp thêm quyết tâm đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tạo quyết tâm sẽ cùng nhau xây dựng môi trường ở đó thể chế không còn là rào cản mà thực sự là lợi thế cạnh tranh- khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mà chuyển đổi số không chỉ là lĩnh vực phát triển mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.