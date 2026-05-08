Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sri Lanka

Thứ Sáu, 19:13, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo (thủ đô Colombo). 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka.

tong bi thu, chu tich nuoc dang hoa tai tuong chu tich ho chi minh o sri lanka hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake được người dân, học sinh chào đón nồng nhiệt tại Colombo.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, Sri Lanka thể hiện tình cảm chân thành và bền chặt mà nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua.

tong bi thu, chu tich nuoc dang hoa tai tuong chu tich ho chi minh o sri lanka hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Colombo

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Cộng đồng Colombo; nghe lãnh đạo Thư viện giới thiệu và trình bày về dự án nâng cấp Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ thủ đô Colombo nhằm gìn giữ, phát triển Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư viện Cộng đồng Colombo, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

tong bi thu, chu tich nuoc dang hoa tai tuong chu tich ho chi minh o sri lanka hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake tham quan không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Cộng đồng Colombo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và đấu tranh vì hòa bình, công lý, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết năm 1987 vinh danh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần thúc đẩy các phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc trên toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho công cuộc xây dựng một thế giới công bằng và nhân văn hơn.

Sri Lanka là quốc gia đặc biệt khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần ghé thăm vào các năm 1911, năm 1928 và năm 1946 trong hành trình tìm đường cứu nước của Người, trong đó lần cuối cùng là trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Văn Hiếu/VOV1
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Sri Lanka
