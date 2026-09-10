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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp

Thứ Năm, 17:02, 10/09/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau thành phố Montreuil, Cộng hòa Pháp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, sáng (10/9) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau thành phố Montreuil, Cộng hòa Pháp. Cùng dự có Thị trưởng thành phố Montreuil Patrice Bessac và Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ.

Tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu đã dâng hoa, thành kính dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Xúc động tưởng nhớ công lao của Người, cùng những năm tháng Người đã bôn ba đi tìm đường cứu nước, tri ân những tấm lòng của Nhân dân Pháp với Bác Hồ suốt thời gian Người sống, hoạt động tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, công viên Montreau từ lâu đã trở thành một "địa chỉ đỏ", một chốn trở về thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa và giá trị lịch sử sâu sắc đối với mỗi người Việt Nam khi đến Pháp.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết chuyến thăm lần này của Đoàn còn có ý nghĩa đặc biệt là vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp (1911 - 2026). Trên hành trình tìm đường cứu nước đầy gian nan ấy, Người đã luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của những người bạn, những người đồng chí Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trải qua những năm tháng gắn bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng vun đắp, tạo dựng nền móng vững chắc cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quan hệ hai nước, những cống hiến vĩ đại cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và hoà bình nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và UNESCO vinh danh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất".

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

"Hôm nay, thành kính nghiêng mình dâng hoa lên Người, chúng ta ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết về trách nhiệm kế thừa di sản của các thế hệ đi trước. Chân lý vĩ đại "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần "Tự do - Bình đẳng - Bác ái" của nước Pháp phản ánh khát vọng chung của hai dân tộc về tự do và công lý, là động lực thôi thúc chúng ta chung tay hợp tác vì hoà bình và phát triển”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và biết ơn các thế hệ người dân Thành phố đã luôn coi Không gian Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong di sản văn hóa của địa phương; tin tưởng thành phố Montreuil sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để nơi này mãi là điểm sáng rực rỡ nhất trong bức tranh hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Đại diện chính quyền thành phố Montreuil, Thị trưởng thành phố Patrice Bessac cho biết, từ lâu, Montreuil và nhân dân Việt Nam đã gắn kết bằng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết sâu sắc và chân thành. Bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi Montreuil là nơi đặt tượng của vị lãnh tụ sáng lập nên đất nước Việt Nam, ông Patrice Bessac cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong lịch sử thành phố.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết thuộc về lịch sử Việt Nam, gắn liền với cuộc đấu tranh kiên cường, đầy mưu lược và ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam nhằm xóa bỏ ách đô hộ thực dân, giành lại độc lập và chủ quyền dân tộc. Cuộc đời hoạt động của Người cũng gắn bó mật thiết với nước Pháp. Chính tại đây, ngay từ năm 1919, Người đã cất lên tiếng nói đại diện cho nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; tiếp cận với phong trào công nhân Pháp; và tham dự Đại hội Tours năm 1920, góp phần vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Pháp. Người mãi là một người đồng chí của chúng tôi. Lịch sử đấu tranh, tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc ấy luôn là niềm tự hào và sẽ được Montreuil mãi khắc ghi”, ông Patrice Bessac nhấn mạnh.

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Thị trưởng thành phố Patrice Bessac phát biểu tại buổi lễ

Ông Patrice Bessac cho rằng, giữa một thế giới đầy bất ổn, hai nước càng cần hơn bao giờ hết sự đối thoại, hợp tác, tôn trọng chủ quyền và trên hết là hòa bình. Tin tưởng và kỳ vọng mối quan hệ giữa hai nước, cũng như sự hợp tác với thành phố Montreuil, sẽ không ngừng phát triển vững mạnh và mở ra những tiềm năng hợp tác mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham quan Không gian Hồ Chí Minh, nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống ở ngay trung tâm của Công viên Montreau và ký Sổ vàng nhấn mạnh nội dung: Những tư liệu, hình ảnh và kỷ vật được lưu giữ tại đây giúp chúng ta càng thêm trân trọng cuộc đời hoạt động của Người và lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, đồng thời cảm nhận sâu sắc những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Pháp, trong đó có nhân dân thành phố Montreuil, dành cho Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng sách kỷ niệm cho Bảo tàng và Lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp.

"Không gian Hồ Chí Minh" nằm trong Bảo tàng Lịch sử sống ở ngay trung tâm của Công viên Montreau, thuộc thành phố Montreuil (ngoại ô Paris) và ngay phía bên trái của Bảo tàng là khuôn viên đặt Tượng đài bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian này là nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật quý về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng ở Pháp. Ngoài ra, không gian còn trưng bày nhiều tài liệu, sách báo, tranh ảnh giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính quyền thành phố coi Không gian này là một trong những di sản văn hóa của thành phố.

Việt Cường-Anh Tuấn/VOV
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