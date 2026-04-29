Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

Trong không khí trang nghiêm, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh

* Cũng trong sáng 29/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tới dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi lưu bút tại đền thờ trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.