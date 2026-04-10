Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đề cao tính Đảng, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết

Thay mặt Bộ Chính trị trân trọng trao các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc chỉ định, kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội hôm nay là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn và hiệu quả 3 chức năng trọng yếu: lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời nêu rõ Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn và các quyết sách chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới, trong đó hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là đột phá của đột phá.

Do đó, chất lượng hoạt động của Đảng ủy Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế; và chất lượng của thể chế lại quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Đảng ủy Quốc hội.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Quốc hội tập trung thực hiện tốt 4 nội dung, trong đó phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các đồng chí giữ cương vị chủ chốt, phải thực sự gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao tính Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân; có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác. Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tuyệt đối không để cài cắm lợi ích nhóm trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt 03 chức năng trọng yếu của Quốc hội theo đúng định hướng của Đảng. Trọng tâm là công tác lập pháp, với việc cụ thể hoá triển khai Kết luận số 17 ngày 2/4/2026 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá 16, tạo khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031, gắn với định hướng phát triển đất nước và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tháo gỡ hết các điểm nghẽn, kiến tạo phát triển, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" trong mọi hoạt động, Đảng ủy Quốc hội phải lãnh đạo, định hướng để mỗi đại biểu Quốc hội thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và vì dân".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội theo hướng khoa học, minh bạch, rõ trách nhiệm; chuyển mạnh từ lãnh đạo theo quy trình sang lãnh đạo theo kết quả, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo và tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của Quốc hội.

Trân trọng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội cam kết, sẽ xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động. Xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc khoa học, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; tiếp tục tổng kết thực tiễn, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của Đảng ủy Quốc hội; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; quyết tâm cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: "Thực hiện ngay, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa qua là: Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đổi mới trong tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển; đổi mới trong giám sát từ phát hiện sang thúc đẩy thực thi; đổi mới trong quyết định chính sách từ ngắn hạn sang dài hạn, từ bị động sang chủ động, từ cục bộ sang tổng thể;t iếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Và coi trọng hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Dịp này, hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 38 đồng chí tham gia Ban chấp hành, 20 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.