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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ TP Hà Nội

Thứ Tư, 15:00, 26/08/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 26/8, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Đợt 2/9/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên có 160 đảng viên. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có 75 đảng viên. Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 14 đảng viên và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 71 đảng viên.

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Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tại buổi Lễ, có 53 đảng viên đủ điều kiện sức khỏe để đón nhận Huy hiệu Đảng (trong đó có 25 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 24 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng). Đối với 107 đảng viên vì lý do sức khỏe không tham dự được buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo các xã, phường trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí tại gia đình.

Đại diện Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 và công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên lão thành

Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giấy chứng nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong tổng số 20.920 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong hành trình 81 năm rất đỗi vẻ vang nhưng cũng đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc, mỗi thắng lợi đều được làm nên bằng sức mạnh của nhân dân, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, trong đó có các đồng chí được trao huy hiệu hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phần thưởng cao quý này không chỉ là dấu mốc về thời gian mà là sự ghi nhận của Đảng, của nhân dân đối với sự phấn đấu, rèn luyện, hy sinh và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, danh dự và lời thề son sắt của các đồng chí với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Cuộc đời các cụ, các bác nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc: Vào Đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm; càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng, chúc mừng các đảng viên lão thành.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và khát vọng rất lớn. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo người có công. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân; thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Những câu chuyện thật, việc làm thật, những năm tháng cống hiến của các đồng chí có sức giáo dục rất lớn, giúp thế hệ hôm nay hiểu rằng lý tưởng cách mạng được thể hiện bằng sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm và những việc làm có lợi cho nhân dân, cho đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

"Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ Thủ đô”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Đảng lớn lên từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, đổi mới và phát triển. Vì vậy, thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

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Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 53 đảng viên lão thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Liên, đảng viên chi bộ 23, Đảng bộ phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, cảm ơn sự quan tâm dìu dắt của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ động viên của đồng chí, đồng đội và sự che chở, bảo vệ của nhân dân suốt hơn 80 năm tham gia cách mạng.

“Nguyện suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy cùng tâm nguyện luôn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” - đồng chí Nguyễn Anh Liên mong muốn lớp người cao tuổi nêu gương sáng và trao truyền những bài học kinh nghiệm sống cho thế hệ con cháu vững vàng tiếp bước theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn.

Việt Cường/VOV
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