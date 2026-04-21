Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Tĩnh phấn đấu thành đầu mối giao thương khu vực

Chiều 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và định hướng nhiệm vụ, chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo một số ban bộ, ngành Trung ương.

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2020-2025, GRDP tăng trưởng bình quân 6,4%/năm; riêng 2025 đạt gần 8,8% (10/34 địa phương), riêng quý I năm nay tăng trưởng 12,42%, cao nhất cả nước, mở ra dư địa bứt phá lên mức hai con số; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Kết quả giải ngân đầu tư công luôn thuộc nhóm cao nhất nước, thu hút đầu tư có bước đột phá cả về quy mô và chất lượng, với hơn 150 dự án, tổng vốn trên 200.000 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, ban hành và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình hành động, khế hoạch thực hiện với 28 nhóm nội dung, 36 chỉ tiêu và 173 nhiệm vụ dự án cụ thể…

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế của tỉnh như kinh tế phát triển chưa bền vững, còn phụ thuộc vào một số lĩnh vực chủ lực; quy mô kinh tế và thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn mặt bằng chung cả nước. Kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; chất lượng dịch vụ, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới…

Nêu rõ tiềm năng lợi thế của tỉnh có vị trí là cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Khu kinh tế Vũng Áng, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông đang hoàn thiện và nền tảng kinh tế - xã hội được củng cố. Đồng thời, tỉnh có cơ hội đón dòng dịch chuyển đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Do đó, thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh quyết liệt đổi mới tư duy, tầm nhìn và phương thức lãnh đạo; xây dựng chiến lược phát triển đột phá, lấy tăng trưởng nhanh và bền vững làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt, triển khai thật sự hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị để tạo ra bước chuyển rõ rệt về năng suất lao động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng sạch; đồng thời phát triển các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển. Cùng với đó, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược, nâng cao hiệu quả đầu tư công; phát huy hiệu quả lợi thế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường kết nối với các địa phương của Lào, Thái Lan và khu vực, sớm đưa Hà Tĩnh trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp theo hướng liêm chính, kiến tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị. Song song với đó, tỉnh cần phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, chuyển đổi số; gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, du lịch cộng đồng; chú trọng khu vực miền núi phía tây, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm vùng khó khăn, biên giới. Chăm lo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ môi trường ổn định, an toàn cho phát triển. Chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, xử lý kịp thời từ cơ sở; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ; đối với khu vực biên giới, cần đặc biệt chú trọng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền gắn với phát triển kinh tế - xã hội; coi trọng “giữ đất, giữ rừng, giữ dân, giữ bản sắc văn hóa”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Tự hào là quê hương của nhiều danh nhân, chí sĩ yêu nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa tư tưởng, đạo đức, phong cách của các bậc tiền bối cách mạng, Đảng bộ tỉnh phải luôn xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ là nhiệm vụ then chốt. Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát huy vai trò của cơ sở và nhân rộng các mô hình sáng tạo gắn với phát triển kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên trung, hiếu học và nghĩa tình – đang đứng trước những cơ hội lớn trong chặng đường phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy tinh thần “tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh”, vươn lên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả nước.