Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Thứ Ba, 09:49, 21/04/2026
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng nay (21/4) tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Tuy Tập ở xã Cẩm Hưng.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam dang huong tuong nho tong bi thu ha huy tap hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam dang huong tuong nho tong bi thu ha huy tap hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương tưởng nhớ, tri ân sâu sắc Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được hun đúc khí chất của tầng lớp chí sĩ đương thời, sống có lý tưởng vì dân, vì nước. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông diễn ra trong 16 năm, trong đó, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 10/1936 đến tháng 3/1938).

tong bi thu, chu tich nuoc to lam dang huong tuong nho tong bi thu ha huy tap hinh anh 3
tong bi thu, chu tich nuoc to lam dang huong tuong nho tong bi thu ha huy tap hinh anh 4
Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta.

Trong những năm cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập cũng là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Tấm gương của ông nhắc nhở các thế hệ tiếp theo phải luôn kiên định và thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

anh_ht1.jpg

Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc

VOV.VN - Chiều 20/4/2026, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng Bí thư Hà Huy Tập cách mạng Đảng dân tộc lý luận
"Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung"
"Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung"

"Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung"

"Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung"

VOV.VN - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa".

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng
Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng

VOV.VN - Sáng 1/3, tại Quảng Ngãi, Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026).

Đồng chí Phạm Văn Đồng – Nhà lãnh đạo mẫu mực, nhà văn hóa lớn của Việt Nam
Đồng chí Phạm Văn Đồng – Nhà lãnh đạo mẫu mực, nhà văn hóa lớn của Việt Nam

Đồng chí Phạm Văn Đồng – Nhà lãnh đạo mẫu mực, nhà văn hóa lớn của Việt Nam

Đồng chí Phạm Văn Đồng – Nhà lãnh đạo mẫu mực, nhà văn hóa lớn của Việt Nam

VOV.VN - Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Phạm Văn Đồng - Nhà lãnh đạo kiên trung, mẫu mực của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi” tiếp tục khẳng định tầm vóc, công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Ngãi.

