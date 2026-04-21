Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Thứ Ba, 11:41, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng và lãnh đạo một số Ban Bộ ngành Trung ương. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du ky niem 120 nam ngay sinh tong bi thu ha huy tap hinh anh 1
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lễ kỉ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tưởng nhớ, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng vươn lên và trách nhiệm trước Tổ quốc; nhấn mạnh, cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Ở đồng chí Hà Huy Tập hội tụ tư duy lý luận sắc bén, bản lĩnh kiên cường, khí tiết người cộng sản chân chính, trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đặc biệt, là nhà lý luận sắc sảo, đồng chí luôn xuất phát từ thực tiễn đấu tranh để phát triển lý luận của Đảng. Dù trong hoàn cảnh cam go nhất, bị tra tấn hay đối mặt án tử hình, đồng chí vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với Nhân dân. Trước kẻ thù, đồng chí khẳng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động”. Đồng chí ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cuộc đời và tinh thần bất diệt của đồng chí mãi mãi là ngọn lửa soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của đồng chí Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sĩ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc; tự nhắc mình không ngừng rèn luyện, học tập, noi theo các bậc tiền bối. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là lòng yêu nước gắn với lý tưởng cộng sản, khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng con người; là niềm tin sắt son vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; là tinh thần kiên trung, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung; là tư duy lý luận sắc bén gắn với thực tiễn và yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Và hơn hết, đó là bản lĩnh người cộng sản chân chính: càng gian nan càng vững chí, càng thử thách càng sáng rõ niềm tin, giữ vững phương hướng, khí tiết, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du ky niem 120 nam ngay sinh tong bi thu ha huy tap hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Nêu rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, noi gương đồng chí Hà Huy Tập, chúng ta phải nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhận diện trúng điểm nghẽn để hành động quyết liệt, hiệu quả; không để tư duy cũ, lối mòn trì trệ kìm hãm bước tiến của đất nước. Do đó, yêu cầu cấp bách hiện nay là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tư duy quản trị và tổ chức thực hiện; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phải hun đúc tinh thần dấn thân, hành động quyết liệt, sẵn sàng đương đầu gian khó, gánh vác trách nhiệm vì việc lớn của Đảng, của dân tộc. Trong giai đoạn mới, phẩm chất ấy phải trở thành chuẩn mực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên: dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân làm tiêu chí cao nhất. Đã có khí thế phải giữ vững, nâng cao; đã có chuyển biến phải phát triển thành bước tiến; đã có kết quả phải bồi đắp thành xu thế không thể đảo ngược. Tuyệt đối không chần chừ, không để phong trào chững lại; trái lại, phải nuôi dưỡng ý chí tiến công, chủ động vượt qua, bứt phá và đi lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phát huy tinh thần và tầm vóc tư tưởng của đồng chí Hà Huy Tập, trong kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta phải khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, phát huy sức sáng tạo của con người Việt Nam. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế. Tăng trưởng phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội; kiên quyết không đánh đổi các giá trị lâu dài lấy lợi ích ngắn hạn. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân; để Nhân dân là trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh – quê hương Xô viết anh hùng, quê hương của đồng chí Hà Huy Tập, Trần Phú và nhiều anh hùng, liệt sĩ – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tỉnh tiếp tục noi gương các bậc tiền bối thể hiện bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm chuyển hóa truyền thống lịch sử, văn hóa, hiếu học, cách mạng thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển, đồng thời đề nghị, tỉnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chăm lo văn hóa, an sinh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại; phấn đấu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng Bí thư Hà Huy Tập 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc
VOV.VN - Chiều 20/4/2026, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh
VOV.VN - Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập dự kiến diễn ra vào lúc 9h, ngày 17/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, số 21, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Tổng Bí thư Trần Phú và Hà Huy Tập
VOV.VN - Chiều nay (29/1) tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

