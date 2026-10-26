Tổng Bí thư, Chủ tịch nước họp Ban Chỉ đạo T.Ư về đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, các Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước là thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp đối ngoại

Phát biểu khai mạc Phiên họp đầu tiên của Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, nhiều vấn đề ngoài dự báo. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của đất nước phải nhận diện đúng vấn đề, tham mưu chủ động, chính xác và hiệu quả hướng đến mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045 phục vụ trực tiếp hơn việc đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ghi nhận những nỗ lực của Cơ quan Thường trực, các Ban Công tác liên ngành và các cơ quan liên quan trong việc ban hành các văn bản nền tảng, phân công trách nhiệm, xác lập cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo là cơ chế rất quan trọng, trực tiếp chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác, định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các việc khó, mới, liên ngành nhưng không làm thay các việc mà ban, bộ, ngành đang làm tốt.

Toàn cảnh cuộc họp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” mà Đại hội Đảng XIV đã xác định, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước; giữ ổn định để phát triển, phát triển để tăng nội lực và khả năng tự chủ phải được thể hiện trong từng quyết sách của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đã góp phần quan trọng vào thành tựu đối ngoại của đất nước, góp phần nâng tầm và khẳng định vị thế của đất nước. Nhấn mạnh hơn vấn đề hiệu quả thực thi các cam kết, thỏa thuận quốc tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, các cơ quan khi tham mưu các cam kết, thỏa thuận cần bảo đảm rõ ràng, lượng hóa được, đo lường được và đem lại hiệu quả thiết thực. Khẳng định tầm quan trọng của đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong ngoại giao nghị viện cần đi đôi với đẩy mạnh hợp tác cùng giám sát việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế, qua đó đảm bảo các thỏa thuận cấp cao được hiện thực hóa bằng những dự án, kết quả cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc họp

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao nguyên thủ từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, đã được triển khai với nhiều đổi mới, xứng tầm nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của đối ngoại, góp phần phục vị thiết thực lợi ích quốc gia - dân tộc và nâng cao uy tín, vị thế đất nước. Trước những chuyển động rất nhanh của tình hình thế giới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cần bảo đảm sự chủ động chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của đất nước, các kênh đối ngoại cần tiếp tục bổ trợ cho nhau và mở thêm dư địa phát triển cho đất nước, nhiệm vụ tới đây là cần đưa các kết quả đã có vào chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp, mang lại lợi ích cụ thể cho đất nước, đóng góp chủ động, tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của thể giới với tư cách thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Các đại biểu dự cuộc họp về đối ngoại

Đánh giá cao hoạt động của 3 Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Chính trị, Quốc phòng, An ninh; Kinh tế và Khoa học - Công nghệ; Văn hóa - Xã hội, Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai đồng bộ trong thời gian qua, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan cần quyết liệt hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ, đặc biệt là Chương trình công tác đến hết năm 2026 và Chương trình công tác năm 2027.

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày các dự thảo báo cáo tóm tắt tình hình triển khai công tác của Ban Chỉ đạo; nhấn mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong toàn bộ hệ thống chính trị đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong việc hoàn thiện và ban hành các văn bản nền tảng phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng nêu bật nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp với Bộ Ngoại giao bám sát chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đôn đốc, rà soát thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Các đại biểu dự cuộc họp

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá thời gian qua, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến về chất lượng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng hợp tác và tạo thêm nguồn lực phát triển đất nước. Đối ngoại trên các kênh, các lĩnh vực được triển khai đồng bộ, công tác theo dõi các cam kết, thỏa thuận từng bước chuyển từ kiểm đếm tiến độ sang đánh giá kết quả, làm rõ trách nhiệm.

Ghi nhận những nỗ lực của Cơ quan Thường trực và các cơ quan liên quan từ sau Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu 3 Ban Công tác liên ngành tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, tính bền vững của những kết quả đã đạt được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan liên quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, nhất là trong việc chủ động dự báo chiến lược, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chuyển hóa các cam kết thành dự án, sản phẩm và thị trường thực tế phục vụ thiết thực đời sống Nhân dân; điều phối thống nhất, theo dõi kết quả và đề cao trách nhiệm; chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tiếp theo, trong đó có tiến độ công tác chuẩn bị APEC 2027.

Các đại biểu dự phiên họp về đối ngoại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặc chẽ với các cơ quan liên quan nâng chất lượng tổng hợp, dự báo, chia sẻ thông tin; nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước để kịp thời tham mưu đối sách; rà soát, lựa chọn nội dung ưu tiên, cụ thể hóa các bản ghi nhớ (MOU), hiệp định, tuyên bố chung thành dự án, sản phẩm cụ thể, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, vì lợi ích của Nhân dân, đồng thời đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.