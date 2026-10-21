Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiều bào là nhịp cầu tri thức và lan tỏa văn hóa Việt

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch hội nhập và phát triển tốt, cần cù lao động và có những đóng góp tích cực cho xã hội, giành được tình cảm yêu mến của chính quyền và người dân sở tại. Ngày càng có nhiều người Việt và thế hệ trẻ gốc Việt được đào tạo bài bản, hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, khoa học công nghệ, nghiên cứu, giáo dục, kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Điều đáng quý nhất là dù sinh sống ở xa Tổ quốc, tình cảm của bà con đối với đất nước luôn rất sâu sắc. Mỗi khi trong nước cần chung tay, bà con đều quan tâm, chia sẻ và có những đóng góp thiết thực. Nhiều chuyên gia, trí thức chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với trong nước, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và công nghệ. Bà con tích cực duy trì tiếng Việt, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và góp phần tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam ở sở tại.

Thời gian tới, Đại sứ quán sẽ phối hợp với các cơ quan trong nước và sở tại triển khai thực chất, hiệu quả các thỏa thuận và định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất; nhằm kết nối các chuyên gia, bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực y sinh công nghệ cao; mong muốn cùng các trí thức kiều bào tiếp tục hình thành thêm nhiều mạng lưới hợp tác tương tự trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.

Nhân dịp này, đại diện kiều bào tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển đã phát biểu ý kiến bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước dành cho bà con sinh sống xa xứ. Đại diện kiều bào khẳng định niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; bà con bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển.

Ông Trần Huy Liên phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt

“Đối với sự phát triển của quê hương, đất nước, kiều bào chúng tôi ở Đan Mạch, Bắc Âu nói chung và Thụy Điển nói riêng đều rất tự hào khi chứng kiến Việt Nam phát triển vượt bậc, từng bước sánh vai với các cường quốc năm châu. Mỗi lần gặp gỡ bạn bè Đan Mạch hay cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi đều cảm nhận được sự tôn trọng và quý mến mà mọi người dành cho Việt Nam. Kiều bào chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao những thành tựu phát triển của đất nước trong những năm qua”, ông Trần Huy Liên - đại diện người Việt tại Đan Mạch và Iceland chia sẻ.

Trong khi đó, kiều bào Vũ Tùng Phương cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong nước, đặc biệt là ngành giáo dục, trong việc cung cấp giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu học tiếng Việt phù hợp với từng độ tuổi, trình độ; hỗ trợ phương pháp và hoạt động giáo dục giúp các em tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục, truyền thống và con người Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện để ngày càng nhiều con em kiều bào tại Iceland được tham gia các chương trình giao lưu, trải nghiệm ý nghĩa tại Việt Nam.

"Việc dạy và học tiếng Việt không chỉ đơn thuần là gìn giữ ngôn ngữ, mà còn là cách vun đắp sợi dây gắn kết văn hóa, tình cảm giữa các thế hệ với quê hương. Qua đó, các em nhỏ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Iceland có thể hiểu, sử dụng và thêm yêu tiếng Việt, hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc, tự hào về cội nguồn, trở thành những nhịp cầu kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Iceland trong tương lai", anh Vũ Tùng Phương nói.

Sau khi nghe các ý kiến của kiều bào, phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tự hào khi biết cộng đồng người Việt tại Đan Mạch tuy quy mô vừa phải nhưng đã nỗ lực vươn lên, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định, ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Bà con luôn ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và luôn dành tình cảm sâu sắc, hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong tổng thể đối ngoại của đất nước, Việt Nam và Đan Mạch, Thuỵ Điển, Iceland có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Mối quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trong hợp tác năng lượng và đầu tư xanh với Đan Mạch, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên khuôn khổ Đối tác Chiến lược Xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong kỷ nguyên phát triển mới, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, nguồn lực trong nước phải được kết nối với nguồn lực bên ngoài. Đảng, Nhà nước rất cần sự chung tay, góp sức của đồng bào ở nước ngoài. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

“Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, mang tính đột phá, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế - xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, đồng kiến tạo trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Tôi mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa kiều bào với đồng bào trong nước, góp phần thực hiện các định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đồng thời triển khai hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hội nhập tốt với sở tại, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Bên cạnh đó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại ba nước cùng với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới trở thành cầu nối công nghệ, tham gia chuyển giao tri thức, kinh nghiệm quản lý hiện đại, kết nối các nguồn vốn xanh của các tập đoàn doanh nghiệp lớn phục vụ phát triển quê hương. Từ đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài tiếp tục lan toả giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và kiên trì giữ gìn tiếng Việt cho các thế hệ sau, tạo nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ giữ sợi dây kết nối, gắn bó với gia đình, đất nước và cội nguồn dân tộc.

Đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, làm tốt hơn bảo hộ công dân, công tác cộng đồng và là mái nhà chung, cầu nối hiệu quả giữa bà con - với trong nước.