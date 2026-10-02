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Ban Bí thư bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam VTV

Thứ Sáu, 12:14, 02/10/2026
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VOV.VN - Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); quyết định đồng chí Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân.

Sáng 2/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã trao các quyết định về công tác cán bộ tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Quyết định số 395-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

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Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam trao hoa chúc mừng các đồng chí: Đỗ Đức Hoàng, Lê Quyền, Đinh Đắc Vĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài THVN. Ảnh: vtv.vn

Tại Quyết định số 396-QĐNS/TW, Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Lê Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

Theo Quyết định số 397-QĐNS/TW, đồng chí Đinh Đắc Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Chính phủ), được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Thời hạn giữ chức vụ đến khi đồng chí Đinh Đắc Vĩnh đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Theo Quyết định số 398-QĐNS/TW, Ban Bí thư quyết định đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 1/10/2026. Đồng chí Đỗ Thanh Hải được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Trọng Phú/VOV.VN
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