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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" với kết quả nhanh nhất

Thứ Tư, 12:13, 30/09/2026
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VOV.VN - Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ ba. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Trong quý 3, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt, khôn khéo các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

tong bi thu, chu tich nuoc thuc hien chien dich 500 ngay dem voi ket qua nhanh nhat hinh anh 1
Hội nghị lần thứ ba, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng CAND, đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; triển khai các đề án, dự án kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng. Phát huy vai trò trọng yếu thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, tiêu biểu như: Các công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông, sân bay, trường học…

Là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, tham gia phòng, chống khắc phục mưa lũ, sạt lở đất; tham gia cứu trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela…

Toàn quân duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa, không gian mạng. Tích cực tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời thành lập các đơn vị mới; tổ chức lại các ban chỉ huy phòng thủ khu vực, biên chế lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương. 

Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tiếp tục là lực lượng xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hưởng ứng thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với nhiều nghĩa cử cao đẹp, giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong quý 3, trong đó Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, vượt mọi khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh, quý 4 là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với kết quả cao nhất.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026. Tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển, đảo, không gian mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Đồng thời có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo; Tổ chức các cuộc diễn tập; hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị; biên soạn các chuyên đề về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Quân đội. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đặc biệt là quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân ủy Trung ương xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình đề án, dự án; quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Việt Cường/VOV
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