Đồng chí Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, đồng chí Trần Thanh Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong sâu sát, gắn bó với cơ sở. Với kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định, đồng chí Trần Thanh Lâm sẽ đảm đương tốt trọng trách Bí thư Đảng ủy Cơ quan trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải trao quyết định cho đồng chí Trần Thanh Lâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030, cho rằng, được giao nhiệm vụ mới là một vinh dự cũng là một trách nhiệm. Càng ở vị trí người đứng đầu, trách nhiệm ấy càng lớn; không chỉ là trách nhiệm hoàn thành công việc, mà còn là trách nhiệm giữ gìn sự đoàn kết, tạo dựng niềm tin và cùng tập thể xây dựng một môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cho biết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết, bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt của Đảng ủy. Trước mắt, khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc sau khi Bộ Chính trị ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Quan trọng hơn cả việc sắp xếp về tổ chức là sắp xếp lại tư duy, cách làm và sự phối hợp trong công việc, để sau sắp xếp chúng ta thực sự trở thành một tập thể thống nhất, cũng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện để cơ hoàn thành tốt các nhiệm vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo trong tình hình mới.

Đặc biệt, phải chủ động hơn nữa trong nắm tình hình, dự báo tư tưởng, dư luận xã hội; không chỉ nắm để biết, mà nắm để tham mưu, để giải quyết vấn đề từ sớm, từ cơ sở. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải ngày càng gần thực tiễn hơn, sát đời sống hơn, lắng nghe nhiều hơn và có khả năng giải đáp kịp thời những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ba là, chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, nền tảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhưng điều quan trọng là phải chuyển từ học tập sang thực hành, từ nhận thức sang hành động, nhất là trong thái độ với công việc, với đồng chí, đồng nghiệp và với trách nhiệm được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải thực sự nêu gương bằng công việc cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm, bằng sự tận tụy và bằng hiệu quả công việc hằng ngày.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, đồng thời xây dựng môi trường cơ quan trong sạch, lành mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ chi bộ, từ cơ sở.

"Tôi nghĩ rằng, kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện sai phạm, mà quan trọng hơn là giúp tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên làm đúng hơn, tốt hơn và có trách nhiệm hơn. Vì vậy, công tác này cần được thực hiện nghiêm túc nhưng cũng phải thực chất, xây dựng, lấy phòng ngừa và giúp nhau tiến bộ là chính", theo đồng chí Trần Thanh Lâm.

Nhiệm vụ quan trọng nữa là đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng và công tác chuyên môn. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chăm lo đời sống của cán bộ, người lao động.

"6 nhiệm vụ trên có thể khác nhau về nội dung, nhưng theo tôi đều hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và hiệu quả; để mỗi cán bộ, đảng viên đều có thể phát huy tốt nhất năng lực và trách nhiệm của mình đối với công việc chung", đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định.