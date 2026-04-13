Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga

Thứ Hai, 19:18, 13/04/2026
VOV.VN - Chiều ngày 13/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, bày tỏ vui mừng trước việc các cơ quan hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên ở các cấp khác nhau để thúc đẩy hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể và góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả hợp tác hết sức tích cực và thực chất, ghi nhận những nỗ lực của Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm triển khai những thỏa thuận cấp cao đạt được, biến tầm nhìn thành hành động cụ thể. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm để hợp tác hiệu quả, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và khuyến khích hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng và triển vọng mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh phù hợp với định hướng và ưu tiên phát triển trong giai đoạn mới.

Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga Viktor Zolotov cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt của của Tổng thống Vladimir Putin và các Nhà lãnh đạo Nga tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân thành công của Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội Khóa XVI; chúc Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong quá trình phát triển đất nước, sớm đạt các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra.

Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga trân trọng và đánh giá cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là người đặt nền móng cho quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga và các cơ quan chức năng Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện để quan hệ hợp tác giữa hai nước và các cơ quan chức năng hai nước không ngừng củng cố hợp tác.

Hai bên ghi nhận hợp tác Việt Nam - Nga đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác giữa các cơ quan an ninh hai nước luôn là trọng tâm, trụ cột quan trọng của hợp tác song phương; hoan nghênh những kết quả hợp tác trong lĩnh vực an ninh nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga nói riêng, trong đó có việc hai bên có những bước triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác được ký vào tháng 8/2022; nhất trí ủng hộ hai cơ quan không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện, đào tạo về giữ gìn an ninh trật tự, chống khủng bố, bảo vệ các công trình trọng điểm; đánh giá cao việc ký Chương trình hành động chung giai đoạn 2026 – 2028 trong khuôn khổ chuyến thăm, coi đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho hợp tác giữa hai cơ quan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời hỏi thăm đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Văn Hiếu/VOV
