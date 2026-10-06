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Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Thứ Ba, 15:01, 06/10/2026
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VOV.VN - Ngày 6/10, Quân khu 9 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam và khai giảng khóa học 2026 - 2027. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo và ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội tại khu vực phía Nam.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9 dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Dự lễ còn có Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ…

Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 5243 ngày 21/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là mô hình trường đào tạo đặc thù, trực thuộc hệ thống Trường Thiếu sinh quân ba miền (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức tại các quân khu.

cong bo quyet dinh thanh lap phan hieu 2, truong thieu sinh quan mien nam hinh anh 1
Trung tướng Hồ Văn Thái- Chính ủy Quân khu trao Quyết định thành lập Đảng bộ Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Báo cáo kết quả triển khai tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam kiêm Chỉ huy trưởng Phân hiệu 2, cho biết: Mặc dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập, như đội ngũ cán bộ, giáo viên còn bỡ ngỡ với môi trường quản lý quân sự, học sinh nhỏ tuổi phải làm quen với việc sống xa gia đình, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Phân hiệu 2 đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Về công tác đào tạo, phân hiệu đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chương trình giảng dạy, bám sát định hướng đổi mới giáo dục. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của trường là sự tích hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kiến thức văn hóa phổ thông và tri thức quân sự cơ bản. Nhà trường chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ để hoàn chỉnh các thủ tục, điều kiện hoạt động giáo dục và tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên. Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được trang bị đồng bộ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng. Bệnh xá cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu. Đặc biệt, toàn bộ học sinh đã được cấp phát đầy đủ quân trang, dụng cụ học tập và sinh hoạt cá nhân trước thềm năm học mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt- Tư lệnh Quân khu 9 biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị; đồng thời, nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc thành lập trường đối với công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ.

cong bo quyet dinh thanh lap phan hieu 2, truong thieu sinh quan mien nam hinh anh 2
Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt- Tư lệnh Quân khu trao Quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Để Phân hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban Chỉ huy Phân hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Trong đó, nhà trường cần kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp với huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nền nếp, chính quy.

cong bo quyet dinh thanh lap phan hieu 2, truong thieu sinh quan mien nam hinh anh 3
Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam và Khai giảng khóa học 2026 - 2027.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của quân khu tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Phân hiệu hoạt động hiệu quả. Đối với học sinh, cần nỗ lực khắc phục khó khăn, thích nghi với cuộc sống xa gia đình, đoàn kết, chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội.

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Thành lập Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại Gia Lai

VOV.VN - Ngày 1/10, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và khai giảng năm học mới 2026 - 2027 cho Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và chủ trì buổi lễ.

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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