Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; khẳng định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực. Nhấn mạnh Ngài Tổng thống là quốc khách đầu tiên ngay sau khi Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và kiện toàn các chức danh Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. (Ảnh: Nhân dân)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa khẳng định, quan hệ giữa 2 nước là sự hội tụ hài hòa giữa chiều sâu lịch sử, sự tương đồng văn hoá và lợi ích chiến lược trong giai đoạn mới; những thành tựu hợp tác nổi bật trong thời gian qua là minh chứng rõ nét của mối quan hệ này và hiện hợp tác giữa 2 nước đang được mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng và hợp tác trên các lĩnh vực khác phát triển mạnh mẽ nhất là giao lưu nhân dân đang diễn ra sôi động. Những chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của 2 nước sẽ làm sâu sắc thêm tình cảm hữu nghị gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu và hữu nghị mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn tại Hà Nội - vùng đất xinh đẹp và giàu truyền thống lịch sử.

Bày tỏ tin tưởng, mỗi khoảnh khắc đi cùng nhau sẽ trở thành nguồn động lực đầy ý nghĩa cho sự thịnh vượng chung của Hàn Quốc và Việt Nam; kỳ vọng Hàn Quốc sẽ là đối tác vững chắc và đáng tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển năng động và vươn mình mạnh mẽ. Với tư cách là đối tác hợp tác trọng tâm toàn cầu của nhau, hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số - những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là trụ cột then chốt cho tăng trưởng trong tương lai.

Cho rằng, hai nước đang cùng nhau chia sẻ đời sống thường nhật, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết và niềm tin sâu sắc; Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, những tầm nhìn và cam kết hôm nay sẽ trở thành những dòng chảy hợp tác, để rồi cuối cùng hội tụ tại đại dương thịnh vượng chung của hai nước. Hàn Quốc sẽ luôn là đối tác đồng hành thủy chung, sát cánh cùng Việt Nam; mong muốn thời khắc này sẽ trở thành dấu mốc ý nghĩa, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị và niềm tin giữa hai nước.