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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 13:29, 02/09/2026
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VOV.VN - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng nay (2/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã thành kính thắp hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hoà bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam dang huong tuong niem chu tich ho chi minh hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một Di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam dang huong tuong niem chu tich ho chi minh hinh anh 2

81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với thông điệp mạnh mẽ về quyền dân tộc, quyền con người, Tuyên ngôn Độc lập đã tuyên bố về khát vọng hòa bình, quyền hưởng tự do và độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ quyền tự do và độc lập đó. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc đã trở về sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch. Hơn 70 năm kể từ ngày Người về nơi đây, di sản của Người vẫn như hiện hữu trong từng hiện vật, từng góc không gian nơi đây. Những di tích, tài liệu, hiện vật đang được trưng bày tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là những bằng chứng sống động và chân thực nhất, phản ánh cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Những tài liệu, hiện vật về Người tại khu di tích vẫn được giữ gìn cẩn thận, góp phần phục vụ đông đảo công chúng tham quan, nghiên cứu, học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Việt Cường/VOV
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