Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh

Sáng 28/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ công bố.

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quảng Ninh các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, các đoàn khách quốc tế và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu công bố Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh

Thành phố Quảng Ninh thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh, giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Biển Đông. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Thành tựu không tự nhiên mà có

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao, biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông, cửa biển. Địa thế ấy làm nên một cửa ngõ giao thương; đồng thời tạo thành phên giậu vững chắc ở phía Đông Bắc của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ khi tỉnh Quảng Ninh được thành lập năm 1963, các thế hệ cán bộ và nhân dân đã chung sức biến một vùng đất chịu nhiều tàn phá của chiến tranh thành một địa bàn năng động. Trong thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh tiếp tục đi đầu trong đổi mới tư duy và phương thức phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những thành tựu đó không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một Đảng bộ biết đổi mới, một chính quyền dám hành động, một đội ngũ cán bộ biết vượt khó, một cộng đồng doanh nghiệp giàu khát vọng. Và trên hết, là sức mạnh đồng lòng của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, than đã làm nên một phần lịch sử của Quảng Ninh, nhưng tương lai của Quảng Ninh không chỉ có than. Quảng Ninh phải đi lên từ than, vượt lên trên than và phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.

“Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn. Kinh tế phải xanh hơn. Hạ tầng phải đồng bộ hơn. Văn hóa phải được tôn vinh hơn. Cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của cách làm mới

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, bộ máy phải tinh gọn, hoạt động phải hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm; phân cấp phải rõ; trách nhiệm phải cụ thể. Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Đặc biệt, Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới; dám thí điểm; dám chịu trách nhiệm; dám vượt qua sức ỳ. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung, trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ. Không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh". Cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược.

Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược. Phát triển cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới. Phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả. Mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới; chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Mỗi dự án phải được cân nhắc trên ba lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường. Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Đó phải là nguyên tắc xuyên suốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thành phố tổ chức tốt không gian đô thị; phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống. Thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Đặc biệt, phải quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thu hẹp chênh lệch về thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công. Chăm lo người có công, người yếu thế và công nhân lao động. Xây dựng con người Quảng Ninh khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng, có văn hóa, khát vọng. Đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ chắc chắn biên giới, biển, đảo; mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm". Giữ vững đoàn kết; nuôi dưỡng khát vọng; dám nghĩ lớn; dám hành động; biến tiềm năng thành nguồn lực; biến lợi thế thành sức cạnh tranh; biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh bày tỏ xúc động và khẳng định luôn khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”, đồng thời lĩnh hội, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường

Quảng Ninh sẽ luôn đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc.