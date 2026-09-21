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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khoá 81

Thứ Hai, 06:47, 21/09/2026
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VOV.VN - Đúng 18h 25 phút ngày 20/9, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế J.F Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam den new york du phien thao luan cap cao Dai hoi dong lhq khoa 81 hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 81

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.

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Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay

Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

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Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ.

Việt Cường-Quang Trung/VOV
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