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Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án Houthi tấn công vào Saudi Arabia

Thứ Bảy, 16:41, 19/09/2026
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VOV.VN - Trong tuyên bố hôm 18/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mạnh mẽ lên án việc lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào Saudi Arabia gây thương vong cho dân thường, đồng thời đe dọa an toàn của tàu thuyền trên Biển Đỏ.

 

Hội đồng Bảo an nhắc lại Tuyên bố ngày 7/8 của cơ quan này, lên án Houthi phóng tên lửa tấn công vào Saudi Arabia và tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc có nhiều dân thường bị chết và bị thương trong các cuộc tấn công của Houthi, cũng như việc có tới hơn 125.000 người Yemen phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn chỉ trong ít ngày tháng 9.

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Hỏa lực Houthi trên chiến trường. Ảnh: AP.

Hội đồng Bảo an yêu cầu Houthi lập tức dừng leo thang quân sự nhắm vào dân thường cũng như các mục tiêu dân sự, cảnh báo rằng sự mở rộng leo thang xung đột có thể khiến tình hình nhân đạo tại Yemen và khu vực trở nên trầm trọng hơn.  

Tuyên bố lên án và cảnh báo của Hội đồng Bảo an được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thời gian qua liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia cũng như các tàu chở dầu của Riyadh trên Biển Đỏ. Còn tại Yemen, nhóm vũ trang thân Iran này mở nhiều chiến dịch tấn công quy mô lớn và chiếm giữ được nhiều khu vực trọng yếu từ tay quân đội chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn, trong đó có các vị trí bao quanh eo biển chiến lược Bab al-Mandab.

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Quân đội Yemen dồn dập phản công Houthi, Mỹ phản ứng ra sao?

VOV.VN - Tình hình Yemen tiếp tục nóng bỏng khi quân chính phủ phản công Houthi. Mỹ loại trừ khả năng can thiệp nhưng vẫn theo dõi sát sao tình hình. Saudi Arabia đã đề nghị các đồng minh hỗ trợ phòng thủ tên lửa trong bối cảnh kho tên lửa đánh chặn của Mỹ đang vơi dần.

Bá Thi/VOV-Cairo
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