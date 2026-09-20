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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Chủ Nhật, 11:16, 20/09/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20-25/9/2026.

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam len duong du Dai hoi dong lien hop quoc khoa 81 hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí: Lê Minh Trí, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Hải Ninh, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Vũ Hải Quân, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đào Hồng Lan, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Đỗ Hùng Việt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp Quốc, New York, Phạm; Vinh Quang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Canada sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là mình chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước.

Chuyến công tác cũng là cơ hội để truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với LHQ, với Hoa Kỳ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa; đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

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Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

VOV.VN - Hôm nay (20/9), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbou.

Việt Cường/VOV
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