Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải mở đường cho phát triển

Thứ Ba, 17:14, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - "Đối ngoại phải gắn chặt với tiến trình phát triển, phải mở đường cho phát triển, góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế của đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Chiều nay 28/4 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm 5 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. 

Trân trọng trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Cộng hoà Dân chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Bhutan, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg và Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên minh Châu âu, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thuỵ Sĩ, kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Kazakhstan, kiêm nhiệm Cộng hoà Kyrgyzstan, Cộng hoà Tajikistan và Georgia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với các Đại sứ, bởi các đồng chí không chỉ đại diện cho Nhà nước mà còn là hình ảnh của đất nước, của dân tộc và phải triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng ta góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ tới các Đại sứ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các Đại sứ phải nhận thức sâu sắc trọng trách của mình, tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa quan hệ Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, bền vững và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải kiên định về nguyên tắc vừa linh hoạt về sách lược, vừa giữ vững độc lập, tự chủ, vừa chủ động hội nhập sâu rộng với quốc tế, bảo vệ lợi ích của quốc gia và dân tộc nhưng điều rất quan trọng là phải có đóng góp chung cho hòa bình, thịnh vượng phát triển chung.

"Đối ngoại cũng phải gắn chặt với tiến trình phát triển, đối ngoại phải mở đường cho phát triển, góp phần hóa giải những thách thức, tranh thủ được nguồn lực bên ngoài, nâng cao vị thế của đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; cùng với quốc phòng, an ninh, tạo thế trận liên hoàn trong - ngoài một cách nhịp nhàng, hiệu quả”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Nêu rõ, Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng công tác đối ngoại và điều này đã được cụ thể hoá trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các Đại sứ tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, không chỉ là phản ánh các chính sách mà phải chủ động kiến tạo các chính sách; bên cạnh đó cần luôn luôn giữ vững và làm sâu sắc hơn cục diện đối ngoại thuận lợi của đất nước, tạo dựng môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển, đặc biệt phải coi trọng vấn đề ngoại giao kinh tế, khoa học công nghệ, cụ thể về vấn đề mở rộng thị trường, tháo gỡ rào cản thu hút đầu tư chất lượng cao, tham mưu các giải pháp thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp, tranh thủ nguồn lực cho các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, hạ tầng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

"Đường lối đối ngoại của chúng ta là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hoá, là bạn, là đối tác tin cậy. Do đó cần thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, nhất là các nước láng giềng, đối tác lớn, đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống. Phải kiên trì xây dựng lòng tin, giữ đối thoại, thúc đẩy hợp tác và xử lý khéo léo các khác biệt, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu các Đại sứ được bổ nhiệm ngày hôm nay phát huy hơn nữa sức mạnh mềm để nâng cao hình ảnh và vị thế của đất nước. Tinh thần là các Đại sứ phải là người kể câu chuyện về Việt Nam một cách thuyết phục, đó là một dân tộc yêu chuộng hòa bình nhưng kiên cường, một đất nước đổi mới mạnh mẽ, giàu bản sắc văn hóa; một Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực cũng như của thế giới. Đồng thời, giữ vững và nâng tầm ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại và làm tốt vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam ở các nước sở tại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh

VOV.VN - Sáng nay 28/4 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn các thành viên Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Văn Hiếu/VOV
