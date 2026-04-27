Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động

Sáng nay (27/4), tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước và hướng tới Ngày quốc tế lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chủ trì buổi gặp mặt 200 công nhân Lao động nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các công nhân trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, lao động

Tại buổi gặp mặt sau khi trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, tâm tư nguyện vọng của đông đảo anh chị em công nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động vì thấy ở đây có rất nhiều tấm gương đẹp. Những câu chuyện bình dị nhưng rất đáng quý. Những điều giản dị trong cuộc sống nhưng ánh lên vẻ đẹp của người công nhân Việt Nam hôm nay: cần cù, chịu khó, giàu nghị lực, sống có trách nhiệm, biết thương yêu gia đình, gắn bó với đồng nghiệp, với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn và với đất nước.

Chia sẻ những khó khăn đối với anh chị em công nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định giai cấp công nhân là lực lượng rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi giai đoạn cách mạng, công nhân Việt Nam luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, trên công trường, trong nhà máy, trong khu công nghiệp, trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, vận tải, công nghệ, chế biến, chế tạo. Bàn tay, khối óc, mồ hôi và sự sáng tạo của anh chị em đã góp phần làm nên những thành tựu phát triển của đất nước ngày nay.

Các công nhân tiêu biểu tại buổi gặp mặt

Nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là nơi hội tụ đông đảo công nhân, người lao động từ nhiều vùng miền rời quê hương vào thành phố lập nghiệp.

"Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông công nhân sinh sống. Phải làm sao để công nhân không chỉ có việc làm, mà còn có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập, mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê; không chỉ lao động, mà còn được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Cùng với yêu cầu các cấp công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm hơn đến công nhân, phải luôn xác định công nhân không chỉ là người làm thuê, mà là người đồng hành cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho người lao động; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động; phải lắng nghe sáng kiến, tôn trọng nhân phẩm, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề cho công nhân.

Riêng đối với anh chị em công nhân Thành phố mang tên Bác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Khoa học - công nghệ thay đổi rất nhanh; yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, đồng thời bày tỏ mong anh chị em tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Tôi cũng mong anh chị em, dù cuộc sống còn khó khăn, vẫn giữ gìn sức khỏe, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, sống nghĩa tình, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong khu trọ, trong phân xưởng, trong cộng đồng. Người công nhân Việt Nam không chỉ giỏi lao động, mà còn đẹp ở tấm lòng, ở tình nghĩa, ở sự sẻ chia trong lúc khó khăn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn.