Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện để chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Việt Nam và tinh hoa thế giới. Đây là bản hòa ca trang trọng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin, niềm tự hào về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; thể hiện sự kiên trung, sắt son của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước và thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam với Tổ quốc.

Phần mở đầu chương trình là những giai điệu của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc; tiếp nối là những tác phẩm đậm chất trữ tình, thể hiện vẻ đẹp quê hương, bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống dân tộc và phần cuối chương trình là những giai điệu cổ điển châu Âu... Mỗi tác phẩm là một lát cắt văn hóa, phản ánh tinh thần, lịch sử và tâm hồn của các dân tộc trên thế giới.

Chương trình được thực hiện với sự tham gia biểu diễn của NSND Cồ Huy Hùng, NSƯT Bùi Lệ Chi, NSƯT Nguyễn Hoàng Anh, Lê Thị Ngọc Hà, Cho Hea Ryong, Trường Linh, Trần Nguyễn Kim Ngân, cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc CAND, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh; phần độc tấu violin của NSND Bùi Công Duy, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.