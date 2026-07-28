Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Chữ thập đỏ Việt Nam XII

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương; đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, nhà tài trợ và các đối tác trong nước, quốc tế và gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.

Tại phiên chính thức, Đại hội đã suy tôn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu tham dự đại hội