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Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình tại Hà Nội

Chủ Nhật, 21:32, 26/07/2026
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VOV.VN - Tối 26/07, diễn ra cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Tham dự tại các điểm cầu có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cầu truyền hình diễn ra tại 4 điểm cầu gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP.Hồ Chí Minh). Chương trình nhằm khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ. 

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm cho việc cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trước sự khắc nghiệt của thời gian khi nhân chứng ngày càng ít, nhiều dấu tích, địa hình chiến trường cũ bị xóa mờ và thay đổi, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các anh hùng liệt sĩ trở về. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" là hành trình "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" sau hàng chục năm ngay trên sân khấu. "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh" là 3 chương trong cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường".

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Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu TP. Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại chương trình đông đảo khán giả đã được xem chùm phóng sự kể câu chuyện về hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Đó là nỗi đợi chờ khôn nguôi của những người ở lại; là sự dấn thân quả cảm của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; là những nỗ lực của các nhà khoa học trong giải mã ADN, những người bền bỉ giải mã tư liệu, kỷ vật và nhân chứng để trả lại tên cho các anh. Mỗi câu chuyện là một lát cắt của hành trình tri ân vẫn đang được tiếp nối, với khát vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Bên cạnh đó, các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình, góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu mến. Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các nhân chứng lịch sử đã cùng hòa giọng với các nghệ sĩ trong những tiết mục giàu cảm xúc như "Linh thiêng Việt Nam", "Có một thời như thế" hay "Bài ca không quên", góp phần tạo nên một không gian tri ân trang trọng và sâu lắng.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình cầu truyền hình tại TP.HCM

VOV.VN - Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2026), tối 26/7, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Tuyên Quang, Quảng Trị phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” kết nối 4 điểm cầu.

Văn Hiếu/VOV
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