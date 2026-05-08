Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Sri Lanka

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, chiều nay (8/5) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya tới dự và đồng chủ trì Diễn đàn hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp 2 nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải ấn Độ Dương - tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Colombo là một trong những trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, kết nối Đông Á, Đông Nam Á với Nam Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu.

Trong khi đó, Việt Nam là một nền kinh tế mở, năng động, là cửa ngõ của ASEAN, với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, liên kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nếu được kết nối hiệu quả, Sri Lanka có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược của Việt Nam ra ấn Độ Dương và Việt Nam có thể là cửa ngõ để Sri Lanka tiếp cận sâu hơn vào khu vực ASEAN và các thị trường toàn cầu.

Cho rằng, thương mại song phương còn thấp, đầu tư hai chiều chưa tương xứng, kết nối du lịch và giao lưu nhân dân còn hạn chế, điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, thời gian tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn, hợp tác Việt Nam - Sri Lanka cần được triển khai theo cách tiếp cận hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể.

“Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại và dịch vụ, đây là những lĩnh vực có thể triển khai nhanh tạo ra hiệu quả rõ rệt. Tăng cường kết nối du lịch và giao lưu nhân dân khi con người được kết nối, niềm tin được củng cố, các dòng chảy kinh tế sẽ phát triển tự nhiên. Việt Nam cam kết tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Tôi mong muốn Việt Nam không chỉ là nơi để đầu tư mà còn là nơi để phát triển lâu dài và bền vững. Trong hợp tác với Sri Lanka Việt Nam đặc biệt coi trọng tính ổn định và khả năng dự báo chính sách, chúng tôi đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm tiên phong trong hợp tác giữa 2 nước. Tôi mong rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka sẽ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong việc kết nối đầu tư, mở rộng thị trường”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất.

Nhấn mạnh, nếu tận dụng tốt các cơ hội mà hai bên đang có, hợp tác giữa hai nước sẽ không chỉ tăng về lượng, mà còn tạo ra giá trị mới trong chuỗi cung ứng, trong logistics, trong thương mại và trong kết nối con người; do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác giữa Việt Nam - Sri Lanka cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn - không gian của Ấn Độ Dương, của Nam Á và của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang hình thành, vấn đề lúc này không chỉ là tiềm năng, mà là hành động - hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả; để góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Sri Lanka bước vào một giai đoạn mới - thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác toàn diện giữa 2 nước.