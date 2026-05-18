Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai

Cùng dự có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Đồng Nai. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Quyết định của Quốc hội thành lập Thành phố Đồng Nai và trao tặng Huân chương Lao động tặng Đảng bộ chính quyền tặng nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước Nhân dân và đất nước.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng hiếm có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Thành phố thực hiện tốt 6 định hướng lớn, tinh thần từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành một đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và TP.HCM đã tiên phong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; cùng với đó cần tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới.

Một lần nữa nhấn mạnh, Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn; vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố trong quá trình phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.