中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai

Thứ Hai, 23:12, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 18/5 tại quảng trường Long Hưng, diễn ra Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự, trao Quyết định và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam du le cong bo thanh lap thanh pho Dong nai hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thành phố Đồng Nai. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao Quyết định của Quốc hội thành lập Thành phố Đồng Nai và trao tặng Huân chương Lao động tặng Đảng bộ chính quyền tặng nhân dân thành phố Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc thành lập Thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là dấu mốc lớn, mở ra chặng đường mới. Một vị thế mới đòi hỏi một tầm nhìn phát triển mới; một không gian lớn hơn đòi hỏi năng lực quản trị cao hơn; một niềm tự hào lớn hơn phải được chuyển hóa thành trách nhiệm lớn hơn trước Nhân dân và đất nước.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những lợi thế, tiềm năng hiếm có, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Thành phố thực hiện tốt 6 định hướng lớn, tinh thần từ hôm nay, Đồng Nai phải tự đặt mình vào những chuẩn mực phát triển cao hơn, vươn lên thành một đô thị động lực, có năng lực cạnh tranh cao, có sức lan tỏa lớn đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Phấn đấu đưa Đồng Nai xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống và đáng khởi nghiệp của châu Á và thế giới như Hà Nội và TP.HCM đã tiên phong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, xây dựng một thành phố vì con người, mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; cùng với đó cần tiếp tục nuôi dưỡng bản sắc và phẩm chất con người Đồng Nai trong thời kỳ mới.

Một lần nữa nhấn mạnh, Đồng Nai là thành phố có vị trí chiến lược, có đường biên giới quốc gia, có hạ tầng trọng điểm, có không gian công nghiệp và đô thị lớn; vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu thành phố trong quá trình phát triển phải luôn gắn với quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đoàn kết trong Đảng bộ, đồng thuận trong Nhân dân, kỷ cương trong quản trị, niềm tin trong xã hội sẽ là nền tảng để Đồng Nai đi nhanh hơn, vững hơn và xa hơn trong chặng đường mới.

Văn Hiếu/VOV
Tag: thành lập Thành phố Đồng Nai tô lâm chủ tịch nước tổng bí thư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia

VOV.VN - Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 ngày năm truyền thống (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ quốc gia

VOV.VN - Sáng nay tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 ngày năm truyền thống (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học
Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học

VOV.VN - Hệ thống giáo dục đại học không chỉ là đào tạo mà còn gánh vác sứ mệnh làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực tăng năng suất lao động và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học

Gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sứ mệnh của giáo dục đại học

VOV.VN - Hệ thống giáo dục đại học không chỉ là đào tạo mà còn gánh vác sứ mệnh làm chủ tri thức, khoa học và công nghệ, góp phần thiết thực tăng năng suất lao động và tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - “Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm khi gặp mặt các đội viên Đội thiếu niên Tiền phong tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc

VOV.VN - “Tôi mong các cháu chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Dù ở đâu, hoàn cảnh nào, luôn giữ trong tim tình yêu gia đình, quê hương, đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi gắm khi gặp mặt các đội viên Đội thiếu niên Tiền phong tiêu biểu.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI bày tỏ tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Các đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI bày tỏ tâm đắc với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội