Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Toạ đàm Doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Canada, sáng 25/9 theo giờ địa phương, tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Toạ đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Canada. Sự kiện do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada Maninder Sidhu khẳng định, những thỏa thuận mà hai nước đã ký kết cũng như những hoạt động phối hợp của các doanh nghiệp hai bên đã tạo ra một mối quan hệ rất vững chắc về thương mại và đầu tư. Kết quả đó là nền tảng để tại cuộc tọa đàm này, hai bên có thêm những cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada.

Toàn cảnh toạ đàm

Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, việc hợp tác giữa hai nước ngày càng cần thiết hơn; Bộ trưởng Maninder Sidhu bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng hợp tác của hai nước. Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các công ty của Canada cũng đã thiết lập mối quan hệ với Việt Nam từ rất lâu đời; mong muốn có thể kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế.

Bộ trưởng Maninder Sidhu mong muốn, thời gian tới, trong khuôn khổ quan hệ hợp tác mới, hai bên có thể hợp tác xây dựng những cơ sở hạ tầng mới như cảng hàng không, nhà máy điện cũng như nhiều cơ sở hạ tầng khác; mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực như công nghệ AI, sản xuất LNG. Canada mong muốn những công ty của Việt Nam sẽ chọn Canada làm đối tác để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước thông qua những hiệp định ký kết và các cơ hội việc làm mới được tạo ra.

Phát biểu tại toạ đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những ý kiến, đề xuất của các hiệp hội và doanh nghiệp hai nước về tài chính, năng lượng, hạ tầng, giao thông và công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, những ý kiến đó cho thấy một điều rất rõ: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada đã có một nền tảng tốt, và hai bên hoàn toàn có thể và cần phải đưa quan hệ này sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn về đầu tư, gắn kết hơn về chuỗi giá trị và thực chất hơn về kết quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, hai nước đã xây dựng được một quan hệ thương mại năng động. Vì vậy, bây giờ cần xây dựng một quan hệ đầu tư tương xứng. Không chỉ tăng số dự án, mà phải nâng chất lượng dự án. Không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam, mà cần đưa cùng với vốn là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Canada

“Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài chất lượng cao làm những động lực quan trọng cho sự phát triển. Việt Nam không chỉ cần thêm vốn, mà cần vốn có chất lượng và có tầm nhìn dài hạn. Không chỉ cần thêm dự án, mà cần những dự án tạo ra năng suất mới. Không chỉ cần thêm công nghệ, mà cần công nghệ được chuyển thành năng lực của doanh nghiệp và con người Việt Nam. Tôi cho rằng đây chính là điểm mà lợi thế của Canada và nhu cầu phát triển của Việt Nam có thể gặp nhau rất rõ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn. Trong đó cần chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn, trước hết bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Đây là một lợi thế rất đặc trưng của Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về nguồn lực cho hạ tầng, năng lượng, logistics, hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi xanh. Vì vậy, nhiệm vụ của Việt Nam không chỉ là kêu gọi vốn, mà phải xây dựng được một danh mục các dự án mà nhà đầu tư có thể hiểu, đánh giá, định giá rủi ro và quyết định đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các quỹ, định chế tài chính và nhà đầu tư Canada không chỉ tham gia khi một dự án đã hoàn thành mọi khâu chuẩn bị mà các đối tác có thể tham gia sớm hơn, cùng xây dựng các đề xuất dự án, cùng xây dựng phương án vốn, cùng quản trị rủi ro và cùng tạo ra giá trị dài hạn. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, điều Việt Nam mong muốn là nhân rộng cách tiếp cận đó với quy mô lớn hơn và thu hút mạnh hơn nguồn vốn tư nhân dài hạn của Canada.

Đánh giá cao những thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, mô hình hợp tác công - tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững của Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp Canada tham gia vào Việt Nam không chỉ với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế, cùng đầu tư, đối tác cùng quản trị và cùng chia sẻ giá trị dài hạn.

“Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho những dự án đã có sẵn. Chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những dự án đủ tốt để có thể đầu tư và huy động được nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, tôi đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác về công nghệ cao. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Canada đầu tư không chỉ vào tài sản hữu hình, mà vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển, dữ liệu, các giải pháp số, công nghệ sạch và các ngành công nghiệp có khả năng nâng năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là có thêm một công trình hay thêm một nhà máy. Mục tiêu cao hơn là tạo ra năng lực phát triển mới cho Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong hai nước không chỉ cùng hưởng lợi từ CPTPP, mà còn cùng đóng góp để CPTPP tiếp tục là một khuôn khổ thương mại - đầu tư tiêu chuẩn cao, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường và tăng khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng. Đồng thời mong doanh nghiệp Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa sang Canada, mà từng bước trở thành nhà đầu tư, đối tác, nhà cung cấp và doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong các chuỗi giá trị tại Canada và Bắc Mỹ.

Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 3 cam kết. Trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn.

Đối với những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Đối với các dự án hạ tầng lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần phân bố rủi ro một cách hợp lý. Nhà nước không thể gánh toàn bộ rủi ro thương mại của nhà đầu tư; nhưng cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư gánh những rủi ro mà họ không có khả năng kiểm soát. Rủi ro cần được phân bổ cho bên có khả năng quản trị tốt nhất, trên cơ sở hài hòa lợi ích và tuân thủ pháp luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị sau toạ đàm này, các bộ, ngành, Đại sứ quán, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước lựa chọn những sáng kiến và dự án thực sự khả thi để đưa vào các Kế hoạch hành động đó. Trong đó cần làm rõ: Dự án nào có thể triển khai trước; nguồn vốn nào có thể huy động; vấn đề nào cần hoàn thiện về cơ chế; doanh nghiệp nào có thể dẫn dắt; và cơ quan nào chịu trách nhiệm theo dõi.

Đoàn đại biểu và đại diện doanh nghiệp Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng khi nhìn lại giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam -Canada, hai bên không chỉ thấy kim ngạch thương mại lớn hơn hay số dự án đầu tư nhiều hơn. Điều mà hai bên sẽ thấy đó là: Nguồn vốn dài hạn của Canada được chuyển thành những công trình và doanh nghiệp tại Việt Nam; công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới được áp dụng; doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau; Đó sẽ là thước đo thực chất nhất cho chất lượng của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Maninder Sidhu đã chứng kiến Lễ trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty CAE Inc trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng.

Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty CAE Inc được ký kết nhằm hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số.

Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không InteliSys về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển và mở rộng quốc tế của Vietjet.

* Một số hình ảnh tại toạ đàm

Đoàn đại biểu và đại diện doanh nghiệp Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada chứng kiến trao bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Canada