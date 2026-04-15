Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Sáng ngày 15/4, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Quang cảnh cuộc hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm vừa được Quốc hội Khóa XVI Việt Nam tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng việc đồng chí Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt, cũng như tính chất chiến lược và tầm mức cao của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam chắc chắn sẽ kiên định theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đạt được hai mục tiêu 100 năm nhân thành lập Đảng và thành lập nước. Dù tình hình quốc tế có thay đổi ra sao, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội đàm

"Chúng tôi sẵn sàng cùng với Việt Nam giữ vững ước nguyện ban đầu, không ngừng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết hợp tác, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao theo mục tiêu tổng thể “6 hơn”, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam, có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, cùng nhau chấn hưng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới và đóng góp lớn hơn vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em, và vừa qua đã có nhiều hình thức thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông báo những điểm nhấn mới về lý luận và thực tiễn của Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đồng chí, Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn cùng đồng chí Tập Cận Bình, Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có nghĩa chiến lược ngày càng phát triển.

"Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo hạt nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hoàn thành thắng lợi quy hoạch 5 năm lần thứ 14 với rất nhiều những thành tựu quan trọng mang tính thời đại. Tôi cũng tin tưởng rằng các đồng chí sẽ triển khai thuận lợi quy hoạch 5 năm lần thứ 15 thực hiện thành công phát triển chất lượng cao của công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc hoàn thành thắng lợi mục tiêu 100 năm lần thứ hai", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị; nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm

Một lần nữa chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, thẳng thắn, Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là trao đổi chiến lược cấp cao diễn ra mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, tin cậy; hợp tác an ninh - quốc phòng chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất hơn; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động; phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà Lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát hiệu hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.

Đề nghị xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch

Tại hội đàm, hai nhà Lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”, nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước du lịch theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ở tầm cao mới, đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp, tăng cường trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; tăng cường hợp tác thực chất giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng, tăng cường hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026, 2027 tại mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; cung cấp nhiều hơn nữa học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của hai nước.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược, tăng cường truyền thống giao lưu cấp cao, phát huy vai trò đặc biệt của kênh Đảng, đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, phát huy vai trò của cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc, thúc đẩy vững chắc sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với Khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai”; đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai ba dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh càng nhiều hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; đề nghị hai bên làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm, tăng cường hợp tác chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư; tăng cường kết nối chính sách khoa học công nghệ, triển khai giao lưu nhân văn phong phú và đa dạng; tích cực thực hiện các Sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu, cùng giữ gìn môi trường quốc tế ổn định, cởi mở và hợp tác, cùng thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới, cùng bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tầm mức mới của quan hệ Việt - Trung trên cơ sở luật pháp quốc tế; tuân thủ nghiêm túc đồng thuận giữa ASEAN với Trung Quốc trong việc thực hiện DOC và thúc đẩy sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Sau hội đàm, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cùng chứng kiến Lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương, thể hiện thành quả toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm.

Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dự Chiêu đãi chào mừng trọng thể cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì.

Kết thúc Tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự Tiệc trà chia tay. Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa Lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình, “đồng chí, anh em” giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Trong không khí hữu nghị, chân tình, vui vẻ và ấm cúng, hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai Phu nhân đã cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, nhắc lại kỷ niệm, tình cảm tốt đẹp mà hai Tổng Bí thư và hai Phu nhân dành cho nhau mỗi dịp gặp gỡ; trao đổi thân tình về văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nước; đánh giá cao những nhận thức chung, thành quả thực chất đạt được trong chuyến thăm lần này; nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào kỷ nguyên phát triển mới.