中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Tư, 14:35, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, trưa nay 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Dưới sự chứng kiến của 2 đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các văn kiện được kí kết bao gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến an ninh toàn cầu giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và thành phố Bắc Kinh, thủ đô nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị định thư về thiết lập, quản lý và vận hành đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2026 – 2030.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về triển khai hợp tác đào tạo đường sắt để tăng cường năng lực cho nhân lực đường sắt Việt Nam.

Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại cư dân biên giới.

Giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng giữa Bộ Xây dựng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu quả bưởi và quả chanh giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thỏa thuận tăng cường hợp tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2026 - năm 2027 giữa Đài Truyền hình Việt Nam VTV và Đài Phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Công thư trao đổi về Dự án xây mới cơ sở 2 giai đoạn I Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hợp tác phát triển quốc tế quốc gia Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Những năm qua, Việt Nam và Trung Quốc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế-thương mại, đầu tư duy trì đà phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liền (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế- thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay 15/4, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón. 

Văn Hiếu/VOV
Tag: ký kết văn kiện Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Trung tâm Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn trên địa bàn rộng, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

VOV.VN - Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng về thực tiễn và lý luận mà Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Vương Hộ Ninh đối với thành tựu phát triển của Trung Quốc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội