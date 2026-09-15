Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, chủ động nhận diện và vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đối ngoại nhân dân chuyển từ “giao lưu thuần túy” sang “kiến tạo nội dung chính trị”.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mạng lưới bạn bè quốc tế không chỉ được củng cố mà còn mở rộng đáng kể theo hướng đa dạng hóa, đi vào chiều sâu và thực chất, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về hình thức, đa dạng hóa cơ quan truyền thông, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng lần đầu tiên xác định “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”. Trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp được xây dựng trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Vì vậy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của trụ cột đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vị trí, vai trò mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã xác lập và cũng là trách nhiệm, sứ mệnh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực hiện và đạt kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt

Chuyển từ “có quan hệ” sang quan hệ thực chất

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động; phải chuyển từ “có mối quan hệ” sang “có quan hệ thực chất, hiệu quả”, góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành khóa VII cần nhận thức rõ đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân. Bởi, sức mạnh của đối ngoại nhân dân nằm ở sự tin cậy mà quan hệ chính thức khó thay thế. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn giữ được điều đó, Liên hiệp phải tôn trọng đối tác, thực hiện đúng cam kết và đủ bản lĩnh tiếp nhận ý kiến khác biệt.

“Đảng và Nhà nước đã xác định đây là một trong ba trụ cột đối ngoại. Nhưng để các cấp, các ngành và toàn xã hội nhận thức đầy đủ về vai trò ấy, trước hết chính Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải có sự chuyển biến. Nhận thức không thể chỉ dừng ở Thường trực hay Ban Chấp hành, mà phải thấm sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở Trung ương, địa phương. Chúng ta khó thuyết phục các bộ, ngành và cấp ủy địa phương phối hợp, tạo điều kiện nếu trong hệ thống của mình vẫn có người chưa hiểu rõ trách nhiệm, còn thụ động, chờ việc. Liên hiệp và các tổ chức thành viên phải chủ động tham mưu, nhận việc và chứng minh vai trò của mình bằng kết quả. Khi mỗi cán bộ, hội viên có năng lực và làm tốt phần việc của mình, các đồng chí mới có thể huy động được sự phối hợp và sức mạnh của cả hệ thống chính trị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần nâng cao năng lực nghiên cứu và tham mưu. Đối ngoại nhân dân có thể mở “kênh đối thoại bổ trợ và linh hoạt”, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ với các nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn đối thoại có hiệu quả, nhất là với giới học giả và hoạch định chính sách quốc tế, Liên hiệp phải có thông tin và lập luận vững chắc. Đồng thời, Liên hiệp cần phát huy lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích để nhận diện xu hướng, hiểu đúng thái độ của đối tác, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa.

“Gắn kết giới tinh hoa và quần chúng để xây dựng “thế trận lòng dân” quốc tế. Cần mở rộng quan hệ với các nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế, nhưng cội nguồn sức mạnh của đối ngoại nhân dân vẫn là “nhân dân”. Vì vậy, phải đồng thời nuôi dưỡng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Khoảng 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài là cầu nối giữa “khối đại đoàn kết toàn dân tộc” với “tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới”. Hãy tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp và trở thành những “đại sứ thiện chí” tự nhiên của đất nước. Sự gắn kết giữa giới tinh hoa, kiều bào và bạn bè quốc tế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành khóa VII, cụ thể hóa những chỉ đạo này thành chương trình hành động ngay sau Đại hội. Việc gì đã đủ điều kiện thì phải tập trung làm ngay; mỗi nhiệm vụ quan trọng phải xác định rõ sản phẩm, kết quả và trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Đến giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, những chuyển biến đó phải được thể hiện bằng kết quả đo đếm được. Sau 5 năm nữa, Liên hiệp phải trả lời được một cách rõ ràng: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã kiến tạo được những dự án thực chất nào? Mạng lưới nhân dân đã bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa hiệu quả ra sao? Và đối ngoại nhân dân đã đóng góp thêm như thế nào vào vị thế của tổng thể nền ngoại giao Việt Nam?

Phát huy truyền thống đối ngoại nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam và vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ thực sự trở thành mũi nhọn sắc bén, chủ động kiến tạo niềm tin, chuyển hóa niềm tin thành nguồn lực, và bằng những việc làm cụ thể, góp phần đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình.