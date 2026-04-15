Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Tư, 21:35, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 15/4 (theo giờ địa phương) tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Bày tỏ xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cùng thân nhân các đồng chí lão thành cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc, trong đó có đồng chí Đại tướng Trần Canh, đồng chí Thượng tướng Vi Quốc Thanh, đã đồng cam cộng khổ cùng Nhân dân Việt Nam; chiến đấu kiên cường bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, cùng giành được những thắng lợi mang tính quyết định của cuộc kháng chiến.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gap mat nhan sy huu nghi viet nam - trung quoc hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Khẳng định, Việt Nam không bao giờ quên câu nói của Chủ tịch Mao Trạch Đông, "Đất nước Trung Quốc bao la là hậu phương lớn của Nhân dân Việt Nam", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí Trung Quốc đã giúp Việt Nam rất nhiều cả sức người, sức của, là hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gap mat nhan sy huu nghi viet nam - trung quoc hinh anh 2
Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Vui mừng thông báo về những kết quả nổi bật quan hệ thực chất và hiệu quả giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cùng với việc duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi mật thiết giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng hợp tác thực chất hơn, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới, hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên toàn cầu. Bên cạnh đó, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động và quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc, thực chất, toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đang chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cùng đi trên con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu, nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gap mat nhan sy huu nghi viet nam - trung quoc hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn và cho biết luôn trân trọng và coi các đồng chí và các bạn như người thân trong gia đình của Nhân dân Việt Nam, là nhân chứng lịch sử, đã chứng kiến lịch sử hữu nghị giữa hai nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và tri ân sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đối với Nhân dân Việt Nam. Bày tỏ mong muốn, thời gian tới thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sỹ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc sẽ tiếp tục “giữ lửa", kế thừa, nuôi dưỡng và không ngừng phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận viết tiếp những trang sử hữu nghị của quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Trung Quốc hữu nghị Việt Trung nhân sỹ hữu nghị Việt Trung quan hệ Việt Nam Trung Quốc
Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam
VOV.VN - Trưa nay (15/4) theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc – Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập".

