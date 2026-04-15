Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thứ Tư, 20:09, 15/04/2026
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 15/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cùng đi với Đoàn có đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi đi thăm và nghe giới thiệu các khu vực trưng bày trong bảo tàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam vừa khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội - công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Công trình cũng là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Hiện công trình đang được tập trung xây dựng, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ để tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi sổ lưu niệm, nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Việt Nam - Trung Quốc; phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc được khởi công xây dựng vào ngày 10/9/2018, khánh thành ngày 18/6/2021, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921 - 01/7/2021). Công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng, tôn vinh và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với toàn bộ quá trình phát triển của đất nước Trung Quốc. 

Bảo tàng có tổng diện tích xây dựng 147.000 m2, được xây dựng theo chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh”, thiết kế theo quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc "đứng lên, giàu lên, mạnh lên". Bảo tàng trưng bày hơn 2.600 bức ảnh, hơn 4.500 hiện vật, bố trí gồm 4 khu vực thể hiện toàn diện quá trình lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc: "Xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc, giành thắng lợi vĩ đại trong cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới", "Thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiến hành cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội", "Tiến hành cải cách mở cửa, sáng lập và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", "Thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở đầu hành trình mới xây dựng toàn diện cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa". Tại khu vực quảng trường phía trước Bảo tàng, trưng bày tác phầm điêu khắc "Lá cờ Đảng" và 4 nhóm tác phẩm điêu khắc về chủ đề "Niềm tin", "Sự nghiệp vĩ đại", "Vượt qua khó khăn", "Theo đuổi ước mơ".

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách, hơn 10.000 đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Văn Hiếu/VOV1
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc quan hệ Việt Trung đối ngoại cấp cao hợp tác chiến lược
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dự IPU-152
VOV.VN - Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, chiều 15/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Istanbul, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới.

VOV.VN - Ngày 15-16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

VOV.VN - Chiều nay (15/4), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng thời gian tới.

