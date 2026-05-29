English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste

Thứ Sáu, 20:40, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/5/2026, nhân dịp tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Timor-Leste, José Ramos-Horta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN, khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với Timor-Leste cũng như tiến trình phát triển của ASEAN, mở ra giai đoạn hợp tác và gắn kết sâu rộng hơn giữa Timor-Leste với các nước trong khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Timor-Leste; sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế, và phối hợp chặt chẽ với Timor-Leste trong đại gia đình ASEAN.

Tổng thống José Ramos-Horta chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua cũng như vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam gap tong thong timor-leste hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng thống José Ramos-Horta khẳng định Việt Nam luôn là người bạn gần gũi, đối tác tin cậy của Timor-Leste, mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế. Tổng thống Timor-Leste trân trọng cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Timor-Leste sự ủng hộ chân thành và quý báu trong suốt tiến trình gia nhập ASEAN. 

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Timor-Leste thời gian qua, nhất là việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thuận lợi để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Tổng thống José Ramos-Horta đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hoạt động của Đại sứ quán tại Dili từ tháng 4/2026, coi đây là dấu mốc quan trọng, mang lại động lực mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường trao đổi, kết nối và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác cụ thể. 

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các kênh hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, phát triển và hội nhập quốc tế. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Timor-Leste có nhu cầu lớn như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương và người dân hai nước sẽ góp phần mở rộng hợp tác thực chất, đồng thời hỗ trợ Timor-Leste nâng cao năng lực tham gia và đóng góp hiệu quả vào các tiến trình hợp tác của ASEAN.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương; cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường gắn kết nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự tin cậy, chân thành và tinh thần đồng hành mà hai nước đã vun đắp trong thời gian qua; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Timor-Leste phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao đã nhận lời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6/2026.

Văn Hiếu/VOV
Tag: VOV Tổng Bí thư Tô Lâm Timor-Leste gia nhập ASEAN Timor-Leste
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước bên lề Đối thoại Shangri-La
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước bên lề Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Ngày 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước bên lề Đối thoại Shangri-La

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng các nước bên lề Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Ngày 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore

VOV.VN - Sáng 29/5, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước được cử hành trọng thể tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore

VOV.VN - Sáng 29/5, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước được cử hành trọng thể tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

VOV.VN - Sau lễ đón chính thức và có cuộc gặp với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam vào sáng 29/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

VOV.VN - Sau lễ đón chính thức và có cuộc gặp với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam vào sáng 29/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

VOV.VN - Rạng sáng 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Singapore, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

VOV.VN - Rạng sáng 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Singapore, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan

VOV.VN - Chiều 28/5, tại Hoàng cung Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan

VOV.VN - Chiều 28/5, tại Hoàng cung Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội