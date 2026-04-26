Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng Quốc khánh Tanzania

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh Cộng hòa Thống nhất Tanzania (26/4/1964 – 26/4/2026), ngày 26/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Samia Suluhu Hassan; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Mwigulu Nchemba.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Mahmoud Thabit Kombo.

