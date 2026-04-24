  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng Tổng thống Cộng hòa Iraq

Thứ Sáu, 17:47, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng ông Nizar Amidi được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Iraq.

Ngày 24/4, nhân dịp ông Nizar Amidi được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Iraq, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng.

Trước đó, Quốc hội Iraq ngày11/4, đã bầu chính trị gia người Kurd, ông Nizar Amedi làm Tổng thống mới của đất nước, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài 5 tháng làm tê liệt quá trình thành lập chính phủ.

Ông Nizar Amedi được đảng Liên minh yêu nước người Kurd (PUK) đề cử và giành được 227 phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra hôm qua, dễ dàng đánh bại ứng cử viên độc lập Muthanna Amin Nader, người chỉ nhận được 15 phiếu. Ông Nizar Amedi từng giữ chức trợ lý cấp cao cho hai cựu Tổng thống, cũng như giữ chức Bộ trưởng Bộ Môi trường từ năm 2022 đến năm 2024.

Ông Nizar Amedi (bên phải) được bầu làm Tổng thống Iraq. (Ảnh: Reuters)

Theo Hiến pháp Iraq, tân Tổng thống có 15 ngày để giao nhiệm vụ cho người được đề cử của khối nghị sĩ lớn nhất thành lập chính phủ, và chính phủ này phải được thành lập trong vòng 30 ngày. Liên minh Khung Điều phối gồm các đảng Shitte nắm giữ đa số sau cuộc bầu cử Quốc hội Iraq, đã thông báo đề cử cựu Thủ tướng Nouri Al-Maliki cho vị trí này.

Quốc hội Iraq bầu ông Nizar Amedi làm tổng thống

VOV.VN - Quốc hội Iraq hôm qua (11/4) đã bầu chính trị gia người Kurd, ông Nizar Amedi làm Tổng thống mới của đất nước, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài 5 tháng làm tê liệt quá trình thành lập chính phủ.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điện mừng Tổng thống Cộng hòa Iraq
"Quản trị quốc gia và đào tạo nhân lực quản lý trong kỷ nguyên mới”
"Quản trị quốc gia và đào tạo nhân lực quản lý trong kỷ nguyên mới”

VOV.VN - Ngày 24/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Mạng lưới cơ sở đào tạo chính sách và quản trị công (GPPA) và Diễn đàn khoa học thường niên lần thứ nhất với chủ đề “Quản trị quốc gia và đào tạo nhân lực quản lý trong kỷ nguyên mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Thủ tướng Australia

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước; khẳng định Australia quan tâm và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng: Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026
Thủ tướng: Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026

VOV.VN - Sáng 24/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

